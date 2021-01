Ked af det - men ikke overrasket. Sådan lyder kommentaren fra Venstres politiske ordfører Sophie Løhde. Foto Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ked af det efter Løkke-exit Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ked af det efter Løkke-exit

Nordsjælland - 03. januar 2021 kl. 15:58 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Hun har været minister to gange i en regering ledet af Lars Løkke Rasmussen, og er i dag en centralfigur i Venstre som politisk ordfører. Og så er hun påvirket over, at tidligere statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen har taget sit gode tøj og forladt partiet.

- Jeg er både trist og ked af, at Lars har meldt sig ud. Men omvendt er jeg heller ikke superoverrasket. Lars har jo igennem længere tid signaleret at han var i tænkepause med sit liv. Han har givet rigtig meget til Venstre og Venstre har givet rigtig meget til Lars, siger Sopie Løhde og tilføjer:.

- Det siger sig selv, at vi gerne ville have haft en anden start på et nyt år. At påstå andet ville være løgn. Det kan enhver se. Nu handler det om at smøge ærmerne op, se fremad og fokusere på politik.

Venstre er et bredt forankret borgerligt-liberalt folkeparti, og Venstre er større og mere end enkelte personer. Jeg er heller ikke gået ind i politik for at bruge tiden på personspørgsmål, og jeg tror i øvrigt også danskerne er møg trætte af at høre på det, lyder det fra den politiske ordfører.