Du kan godt få pulsen op, når du spiller med terninger. Prøv bare det her bevægelses-spil. Spillepladen er en plakat, der kan downloades gratis hos Weco Play.

Kast terningerne - 4 spil til din ferie

Nordsjælland - 01. juli 2021 kl. 09:18 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Et par terninger er alt, hvad der skal til for at få tiden til at gå på en sjov og hyggelig måde og sådan har mennesker leget og spillet siden tidernes morgen. Verdens ældste terninger dukkede op i arkæologiske udgravninger i bl.a., og de kan dateres tilbage til 3000 f.kr. I romerriget fordrev soldaterne også tiden med terningspil, ligesom danske arkæologer også har fundet terninger i jorden for eksempel fra middelalderen, hvor terninger ofte var fremstillet af mellemfoden fra en ko, som kunne levere en benklods på 1 x 1 x 1 cm.

Yatzy - en klassiker Når terningerne kommer frem, så er et »slag Yatzy« en rigtig ferieklassiker. Det siges, at spillet stammer fra 1950erne, hvor det blev opfundet af et canadisk ægtepar. De kaldte det »The Yacht Game«, fordi de spillede det, når de sejlede på deres yacht. Senere blev ideen og rettighederne til spillet købt af en forretningsmand og udbredt til hele verden. Det klassiske Yatzy spilles med fem terninger, Der er 15 runder i spillet, hvor man skal opnå forskellige kombinationer, og man har tre forsøg i hver runde. Til sidst lægges alle pointene sammen.

Der er udviklet adskillige variationer af spillet, og mon ikke mange familier også har tilføjet deres egne regler. Man kan spille Yatzy med sig selv, men når flere spiller sammen, så vil dynamik og ikke mindst vinderens håneret lægge flere dimensioner til legen.

God motion Hvis det bliver alt for inaktivt at sidde ved et bord og spille terninger, så findes der også et spil, hvor man kan udfordre hinanden med styrketræning. Spillet er udviklet i den århusianske virksomhed Weco Play, hvor plakaten eller spillepladen kan downloades gratis. I spillet bruges to terninger. Man slår to gange. I første slag afgør terningernes øjne, hvilken øvelse, som man skal gennemgøre og i andet slag, hvor mange gange, der skal laves for eksempel englehop, mavebøjninger eller 34 andre fysiske øvelser.

- Vi udvikler læringsspil til skoler og børnehaver, som bruges på store interaktive skærme. Udover vores spil laver vi også gratis plakater, som efterhånden hænger på mange skoler. Der er et bredt udvalg af plakater, som man selv kan printe, fortæller Rune Elstrøm, der er udvikler og indehaver af Weco Play.

- Spillet »Bevægelse« er udtænkt til undervisning, når der er brug for små pauser, men det kan bruges af alle, siger han.

Sidder på et værtshus I festligt lag for eksempel på en bar kan det også ske, at terninger og raflebægre kommer frem. To klassiske barspil er Meyer og Snyd. I begge spil gælder det om at være god til at bluffe.

I Meyer har man to terninger og to raflebægre. Terningerne lægges i det ene bæger og det andet sættes oveni det første, hvorefter man ryster og sætter bægrene med bunden opad. Forsigtigt løftes det øverste bæger og man tjekker terningernes øjne. Det er kun spilleren selv, der må se resultatet. Hvis der er to ens, siger man »par 2« eller »par 5«, hvis der ligger en 6'er og en 2'er, så siger man »62«. Terninger i par slår øvrige kombinationer, og hvis man for eksempel skal overgå et slag med »par 2«, så skal man op i »par 3« eller derover. I toppen er kombinationen en 1'er og en 3'er, der kaldes »Lille Meyer«, mens trumfen over alle er en 1'er og en 2'er, som kaldes »Meyer«. Når første spiller har slået og givet en melding, så er det op til næste spiller at ryste bægeret i forsøget på at overgå forgængerens melding eller at at bede om at se resultatet. Man må nemlig godt lyve, men bliver man afsløret, så er der minuspoint, og man er ude af legen.

Spillet »Snyd« rummer nogle af de samme elementer. Her har alle spillere et raflebæger og fire terninger hver. Alle slår samtidig og så gælder det om at gætte sig til et minimums udfald for eksempel, at der er mindst tre 1'ere eller fem 6'ere. Budene går på omgang og også her er det et krav, at byde over sin forgænger - eller afsløre bluf ved at sige »Snyd«. Hvis man ikke har ret, så mister man en af sine terninger. Vinderen er den, der stadig har terninger tilbage til sidst.

