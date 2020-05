Kanonslag mod politibil

Et kanonslag eksploderer tæt på en patruljevogn, der var rykket ud til Vapnagård, fordi betjentene havde hørt fyrværkeri blive fyret af.

-P atruljen, der oprindelig var rykket ud til rapporter om et bål ved H.P Christensenvej, som de fik slukket, hørte fyrværkeri i retning fra skaterbanen ved Vapnagård, som der kører hen for at undersøge fortæller vagtchef Christian Kobbernagel, Nordsjællands Politi.