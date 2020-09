Se billedserie Valgmødet i Royal Stage - Frederiksborgcenteret var delt over to aftener for at overholde corvid19-retningslinjerne. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Kampen om bispekåben

Nordsjælland - 02. september 2020

- Det er over 25 år siden, vi var i samme situation, indledte Hans Henrik Nielsen, næstformand for distriktsforeningen Helsingør Stift sydøst, mandag aftens vælgermøde i Royal Stage i Hillerød forud for bispevalget. Og da bispevalg typisk kun finder sted, når den siddende biskop står til at fylde 70 - eller et kaldt hjem til Gud, betragtes valget i kirkelige kredse som vigtigt.

Man risikerer jo at hænge på personen de næste par årtier, lyder det uden for citat.

Eftersyn Valgkampen om, hvem der skal iføre sig bispekåben ved den kommende bispevielse i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021, er samtidig en enestående lejlighed til at få den fælles folkekirke kigget efter i sømmene, som Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Århus og tidligere kandidat ved bispevalget i Århus skrev i en kommentar i Kristelig Dagblad tilbage i december.

Og det eftersyn af de fire kandidater og deres holdninger vil mange af de stemmeberettigede til valget, menighedsrådsmedlemmer og præster, gerne være med til. Først ved møder rundt omkring i menighedsråd og i den seneste uge ved tre valgmøder i Stavnsholt kirke og Royal Stage.

Dåb og kønsskifte Ved mandagens valgmøde, som avisens journalist fulgte via livestreaming på Facebook var Kaj Bolmann, præst i Jyllinge sogn, ordstyrer. Og efter en kort runde med fem minutters taletid til hver kandidat, var det tid til spørgsmål fra salen - både om interne kirkelige forhold som arbejdsmiljø og samarbejde men også dagsaktuelle emner.

Fakta om valget Man kan blive biskop, hvis man har en teologisk kandidateksamen fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.





Alle menighedsrådsmedlemmer og præster i et stift har stemmeret. Det gælder også for valgmenigheder. I Helsingør Stift er der omkring 1530 stemmeberettigede.





Valget foregår ved urafstemning og er elektronisk, hvis ikke man er fritaget for elektronisk post.





Hvis en kandidat får halvdelen af de afgivne stemmer i denne første runde, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse som biskop.





Hvis ingen af kandidaterne får mere end halvdelen af stemmerne, udskrives en ny valgrunde mellem de to kandidater, som fik flest stemmer.





Kirkeministeren indstiller vinderen til kongelig udnævnelse.





Den nye biskop indsættes ved en såkaldt bispevielse i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021 og tiltræder 1. februar.





Ulla Thorbjørn Hansen ville vægte minikonfirmand-undervisning og følge op på de mange erfaringer rundt omkring med drop-in dåb.

Peter Birch mente, at faldet i dåbsprocenterne skyldes, at et stigende antal forældre vælger at udsætte dåben ud fra tanken om at barnet skal vælge selv.

- Men man skal have et udgangspunkt at vælge ud fra. I mit provsti sender vi en dåbsfolder ud til alle der får et barn. Vi vil gerne ind i samtale med dem, så de får en hilsen fra den lokale kirke. Drop in dåb er også kommet for at blive, sagde han.

Thue Petersen, sognepræst i Dyssegårdskirken bad kandidaterne komme med en teologisk refleksion over juridisk kønsskifte.

Asser Skude førte diskussionen over på omskæring.

- De er problematisk, at vi skærer i drengebørn og gribe ind i det Gud har skabt. Hvis vi ændrer for meget på sig selv er det det modsatte af det kristne budskab. Vi skal ikke finde kærlighed i vores fysiske ydre, men i, at vi er gode nok, som vi er. Det bør kirken italesætte, sagde han.

Peter Birch greb bolden.

- Gudbilledligheden er ikke bundet til kønnet, den er intakt. Teologisk set er det vigtigt at slå fast, sagde han

Eva Holmegaard Larsen svarede, at hun gennem tiden til flere børn i sit sogn, der er født med to køn, hvor man skal hen og træffe et valg.

- Så håber man, at det rette valg bliver truffet, og der kunne være mulighed for at vælge om. Det her er en del af en identitets og rettighedstænkning, børn og voksne leger med deres identiteter, og man skal være meget varsom med at ændre noget permanent, sagde hun.

Lukkede kirker Coronakrisen blev også bragt op.

Ulla Thorbjørn og Eva Holmegaard var begge to kritiske over for den lange lukkeperiode af kirkerummene mellem 11. marts og ind i maj.

- Vi kunne godt have holdt kirkerne åbne. Selvfølgelig ikke for store gudstjenester, hvor vi sang i flok og smittede hinanden. Men af omsorg for folk i en krisesituation kunne vi have gjort rent og haft styr på antallet af mennesker i kirken og åbnet for samtaler, trøst og bøn. Og hvorfor blev menighedsrådene ikke engang spurgt, om de kunne finde en løsning, spurgte Eva Holmegaard Larsen, mens Ulla Thorbjørn mente, at man i hvert fald burde have kunnet komme ind og få en andagt.

- Hvis de kan finde ud af at gøre rent i Brugsen og Bilka, kunne vi også gøre rent i kirken, sagde hun.

Omvendt mente både Asser Skude og Peter Birch, at det var rigtigt at holde kirkerummene lukket.

- Det rigtige var at følge den linje, regeringen havde udpeget. Og jeg synes næsten, der et gammeltestamentligt fokus på kirkerummet; kirken var jo åben, og evangeliet forsatte med at leve, sagde Preben Birch.

Også emner som muslimsk bønnekald - alle fire var imod med begrundelen at vi har religionsfrihed men ikke religionslighed - blev bragt op. Ligesom den faldende tilslutning til folkekirken i en række sogne især på den københavnske vestegn blev bragt på banen.

Den af de fire kandidater, der bliver ny biskop, indsættes ved en bispevielse i Helsingør Domkirke den 31. januar 2021 og tiltræder 1. februar.