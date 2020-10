De nye brandfolk er allerede i gang med grunduddannelsen og skal gennemføre funktionsuddannelsen i begyndelsen af det nye år. Herefter kan de indgå i tjenesten på lige fod på de øvrige deltidsbrandfolk. Foto Nordsjællands Brandvæsen

Kampagne gav fem nye brandfolk

Nordsjælland - 06. oktober 2020 kl. 18:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Der er dukket nye ansigter op blandt deltidsbrandfolkene på brandstationerne i Birkerød og Allerød.

Både i Allerød var der behov for flere deltidsbrandfolk, der kunne løbe til brand i dagtimerne, så hen over sommeren har Nordsjællands Brandvæsen gennemført en hvervekampagne, som har resulteret i fem nye deltidsbrandfolk på de to brandstationer.

- Hvervekampagnen er gået over al forventning. Vi fik en del ansøgninger og har selvfølgelig valgt de ansøgere, der passer bedst ind i forhold til personlighed, erfaring og muligheden for at løbe til brand i dagtimerne. Det var rigtig dejligt at opleve, at interessen for at blive deltidsbrandmand hos os var stor, siger operativ chef hos Nordsjællands Brandvæsen, Claus Larsen.

Det er ellers gået hen og blevet en svær opgave at rekruttere deltidsbrandfolk til brandstationerne. Ikke blot i Nordsjælland, men i hele landet.

- Arbejdspladserne skal være mere effektive og kan ikke undvære en medarbejder et par timer. Folk pendler til de større byer for at arbejde og er derfor ikke tæt på brandstationen i hjembyen i dagtimerne. Og så er andelen af aktiviteter og tilbud i fritiden også steget, så vi har fået stor konkurrence, siger Claus Larsen.

Men nøglen til de mange ansøgere viste sig at være større lokal synlighed. Som et led i hvervekampagnen fik Nordsjællands Brandvæsen lov til at stille mannequindukker med fuld indsatsdragt op i Meny i Allerød og Føtex i Birkerød. Mannequindukkerne blev flankeret af roll ups og flyers med budskabet om, at der var brug for flere deltidsbrandfolk.

En af dem, der tog en flyer med hjem fra det lokale supermarked og efterfølgende sendte en ansøgning afsted til brandvæsnet, er 38-årige Kristian Schmidt Vammen. Han er netop flyttet til Allerød sammen med sin hustru og ser flere fordele i at blive en del af beredskabet.

- Tanken om at blive deltidsbrandmand har strejfet mig flere gange, så da jeg så mannequindukken i supermarkedet, var jeg faktisk ikke i tvivl om, at det skulle undersøges nærmere. Det tiltaler mig, at jeg kan være med til at gøre en forskel i lokalmiljøet, og så ser jeg også jobbet som deltidsbrandmand som en god måde at få et netværk i vores nye by, siger han.

Kristian Schmidt Vammen er glad for, at han stødte på brandvæsnets hvervekampagne i supermarkedet.

- Selv om jeg har overvejet at blive deltidsbrandmand tidligere, har jeg jo aldrig gjort mere ved det. Da jeg så, at der var brug for flere deltidsbrandmænd i mit område, gav det mig lige det sidste skub til at sende en ansøgning, siger han.

At der nu er kommet fem nye brandfolk på deltid i Birkerød og Allerød betyder, at Nordsjællands Brandvæsen indstiller søgningen i de to byer. Og man er meget tilfreds med den synlighed, som samarbejdet med de to supermarkeder gav, fortæller Claus Larsen

I løbet af de kommende måneder vil Nordsjællands Brandvæsen gennemføre endnu en hvervekampagne for at besætte en række ledige stillinger på øvrige brandstationer i dækningsområdet.