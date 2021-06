Forlængelse af Hillerødmotorvejen er et af de projekter, der indgår i forhandlingerne.

Kamp om tidsplan i trafikaftale

Nordsjælland - 28. juni 2021 kl. 06:17 Af Marianne Due og Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Hillerødmotorvejens forlængelse, en opgradering af Hillerød Station, Frederikssundmotorvejen og brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro var nogle af de nordsjællandske projekter og emner, som i weekenden indgik i de afsluttende forhandlinger om den nye Infrastrukturplan 2035. Planen indeholder projekter for 106 milliarder kroner, og med igangværende projekter kommer investeringerne i fremtidens infrastruktur op i 161 milliarder kroner.

I weekenden kom det dog frem, at færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen ikke var prioriteret til at gå i gang næste år, men ville blive udskudt endnu en gang til 2026. En nyhed, som fik Frederikssund Byråd til lørdag aften at sende et brev til Folketingets finansordførere og transportordførere samt transportminister Benny Engelbrecht (S) og finansminister Nicoal Wammen (S), inden parterne skulle mødes søndag om at lukke en endelig aftale. Brevet var bakket op af alle byrådets partier bortset fra Enhedslisten.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Frederikssund Byråd har færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen som en klar førsteprioritet i en prioritering mellem de to infrastrukturprojekter, fastslår byrådet i brevet med henvisning til, at gratis kørsel over Kronprinsesse Marys Bro ikke kan kompensere for, at arbejdet med Frederikssundmotorvejen først kan gå i gang i 2026. Planerne har nemlig ligget klar de sidste 12 år.

Venstres folketingsmedlem Hans Andersen var heller ikke tilfreds med den nyhed, da rygterne om endnu en udskydelse af Frederikssundmotorvejen slap ud lørdag.

- Det er et kæmpe chok for mig, at regeringen nedprioriterer Frederikssundmotorvejen. Projektet er helt klar med en 12 år gammel anlægslov og en opdateret VVM-undersøgelse. Så det er bare at tage fat. Venstre vil kæmpe for, at vi kommer i gang med motorvejen fra 2022, sagde han til sn.dk.

Hans Andersen er valgt i Frederikssundkredsen og medlem af Transportudvalget, men deltog ikke i weekendens forhandlinger.