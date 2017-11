Mette Abildgaard er politisk ordfører og gruppeformand hos De Konservative i Folketinget. Hun er valgt i Nordsjællands Storkreds. Foto: Andreas Houmann

K får et løft men også en nedtur

Nordsjælland - 21. november 2017 kl. 22:57 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De Konservative har kæmpet hårdt for at starte en ny optur i partiet, og i aftes pegede pilen på en lille succes ved kommunalvalget - sådan helt overordnet. Da der var optalt næsten 50 procent af stemmerne på landsplan, stod partiet til at få 8,7 procent af stemmerne, hvilket ville være en fremgang på 0,4 procent i forhold til valget i 2013.

De Konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard fulgte aftenen igennem valget og optællingerne tæt i hele landet.

- Vi har fra starten meldt ud, at målet for os var et nå de 13 borgmester, vi har i dag, at få 200 byrådsmedlemmer valgt og få slettet nogle af de sorte huller, hvor vi i dag ikke er repræsenteret i byrådet. bl.a. i Halsnæs Kommune, siger Mette Abildgaard, der er valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds.

Hun kunne konstatere, at partiet mange steder stod til flotte valg, bl.a. i Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Hørsholm, der alle i dag har konservative borgmestre.

- Jeg tror ikke, at man kan lægge en landspolitisk forklaring ned over et kommunalvalg, men i de kommuner, hvor vi har dygtige konservative borgmestre, ser det ud til, at vi bliver belønnet, siger Mette Abildgaard.

I Helsingør lå De Konservative med Benedikte Kiær også til et fornuftigt valg, men der manglende endnu mange stemmer at blive talt op. Til gengæld tegnede det tidligt på aftenen til at svært valg for Hillerøds konservative borgmester Dorte Meldgaard.

- Det ser ud til, at De Konservative bliver halveret i Hillerød. Det er et trist resultat, men vi vidste også, at Dorte Meldgaard ville få det svært på den baggrund, hun blev borgmester på for fire år siden. Hun har i hele perioden skulle kæmpe med et snævert mindretal, siger Mette Abildgaard.

Ved valget i 2013 blev Dorte Meldgaard borgmester med hjælp fra det, der traditionelt kan kaldes rød blok, men Hillerøds største parti Venstre blev holdt uden for.

- Det har vælgerne ikke glemt, konstaterer Mette Abildgaard.