- Retorikken hos Regeringen er helt ude på et sidespor og et helt urimeligt billede af Nordsjælland, hvor man vælter sig i kommunal rigdom og champagnen flyder i vandhanen, siger Birgitte Bergman efter regeringens udspil til en ny udligningsreform. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: K: Urimeligt billede af velstand i Nordsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K: Urimeligt billede af velstand i Nordsjælland

Nordsjælland - 30. januar 2020 kl. 16:06 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Retorikken hos Regeringen er helt ude på et sidespor og et helt urimeligt billede af Nordsjælland, hvor man vælter sig i kommunal rigdom og champagnen flyder i vandhanen.

Sådan siger det konservative folketingsmedlem Birgitte Bergman efter regeringens udspil til en ny udligningsreform, der sender 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet til bl.a. jyske kommuner.

Hun siger videre, at det er uden for enhver tvivl, at der er kommuner, der i dag har brug for en økonomisk styrkelse for blandt andet at kunne håndtere en stigning i antallet af ældre borgere. Ikke mindst i en situation hvor befolkningstallet samtidig falder, og de unge flytter til større byer.

- Men svaret på den udfordring er ikke at angribe de kommuner, der i forvejen betaler allermest. Det Konservative Folkeparti kommer ikke til at indgå en aftale, der på sædvanlig og opfindsom vis hiver endnu flere penge op af veldrevne kommuner og dermed borgernes lommer. Der er i stedet behov for, at vi ser på hele systemet, hvor danskerne og landsdele ikke bliver spillet ud mod hinanden, siger folketingsmedlem Birgitte Bergman (K) og fortsætter:

- Derfor går vi blandt andet til forhandlingerne med et ønske om et udligningssystem, der i højere grad tager afsæt i om kommunen er godt drevet. Der findes både såkaldt rige og fattige kommuner, der er både godt og mindre godt og effektivt drevet. Dette blot for at nævne et enkelt område der bør ses på. Sådan tror jeg, at vi samler Danmark om en udligningsaftale, der er fair og balanceret for alle.

Der er såkaldt sættemøde fredag, hvor regeringen tager de første pejlinger på udspillet blandt de øvrige partier på Christiansborg. De Konservative deltager, oplyser Birgitte Bergman.

- Vi søger indflydelse og prøver at trække det i en bedre retning. Vi står fast på partiets grundlæggende synspunkt om, at udligningsordningen er gået for vidt, og at den stigning vi har set det sidste årti er helt ude af proportioner. Derfor kan vi under ingen omstændigheder bakker op om en ny ordning, der øger udligningen (og dermed regningen) til Rudersdal, Allerød, Hørsholm, Gentofte og så videre.