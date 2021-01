Se billedserie Myndighederne må hurtigst muligt i gang med at vaccinere medarbejdere indenfor det specialiserede socialområde mod corona, mener Det Konservative Folkeparti. »Sundheds- og Ældreministeriet kan ikke fortsætte med at holde så vigtig en personalegruppe ude af det systematiske set-up«, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: K: Ansatte i socialområdet skal vaccineres hurtigere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K: Ansatte i socialområdet skal vaccineres hurtigere

Ansatte i det specialiserede socialområde skal prioriteres lige så højt som ansatte på ældreområdet, når det drejer sig om coronavaccine, mener konservativ udvalgsformand, der får opbakning fra sin sundhedsordfører og Enhedslisten.

Nordsjælland - 11. januar 2021 kl. 17:46 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Myndighederne må hurtigst muligt i gang med at vaccinere medarbejdere indenfor det specialiserede socialområde mod corona. Sådan lyder opfordringen fra Birgitte Schjerning Povlsen (K), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune.

- Jeg har et stort håb og ønske om, at beboere og medarbejdere på det sociale område også inddrages i den systematiske test-strategi og får tilbudt en vaccine så hurtigt som muligt. Sundheds- og Ældreministeriet kan ikke fortsætte med at holde så vigtig en personalegruppe ude af det systematiske set-up, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Hun bakkes op af sit partis sundhedsordfører, Per Larsen.

De konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, bakker op om Brigitte Schjerning Povlsens udmelding, og han kan derfor sagtens forestille sig at bringe problematikken på i den covid-19-følgegruppe, som blandt andet også tæller sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Foto: Thomas Olsen

- Jeg synes, at det er en relevant problemstilling at tage op. Vi ved, at der på det sociale område er rigtig mange sårbare borgere, som kan være i risikogruppen, siger Per Larsen.

Som en del af Covid-19-følgegruppen, der blandt andet også tæller sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), kan Per Larsen sagtens forestille sig at bringe problemstillingen op.

- Jeg synes, at der er nogle oplagte grupper i befolkningen, der falder uden for prioriteringen, og jeg synes bestemt, at gruppen inden for det sociale område også kan blive prioriteret højere, siger Per Larsen.

Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, bakker op.

- Jeg er fuldstændig enig i, at det er helt vitalt at få vaccineret både borgere og personale indenfor det specialiserede område, og det afgørende er, at vi sikre, at den prioritering, der foregår, er rigtig, så det er de mest udsatte, der bliver vaccineret først, siger Peder Hvelplund

Også Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, er enig i, at det er helt vitalt at få vaccineret både borgere og personale indenfor det specialiserede område. Foto: Thomas Olsen

Social- og Sundhedsudvalgsformand i Rudersdal Kommune Birgitte Schjerning Povlsen understreger, at man i kommunen ikke har haft »udbrud i større omfang på det sociale område«.

- Der er dog ingen tvivl om at alle - både borgere, pårørende og medarbejdere - ville være meget mere trygge, hvis medarbejderne kunne blive testet og vaccineret systematisk på samme vis som det sker i ældreområdet. Vi er mange, som undrer os over, at medarbejdere, der arbejder med mennesker med udviklingshandicap indenfor det specialiserede socialområde, ikke systematisk skal coronatestes og vaccineres, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der slutter:

- Jeg ved udmærket godt, at socialområdets medarbejdere er på listen i det nuværende vaccinationsprogram, men set i lyset af den engelske coronavariant, som er mere smitsom, ser jeg gerne, at vi så hurtigt som muligt kan tilbyde både test og vaccination af medarbejdere, der arbejder sammen med de sårbare borgere i det specialiserede socialområde.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundheds- og Ældreministeriet.