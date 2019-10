Sådan så Swarovskis juletræ ud, da et blev pyntet i Galeries Lafayette i Paris. Juletræet i Tivoli pyntes i nordisk look. Foto: ErasmusOfParis/Flickr

Send til din ven. X Artiklen: Juletræ pyntes for en million kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Juletræ pyntes for en million kroner

Nordsjælland - 24. oktober 2019 kl. 07:15 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver bling-bling for alle pengene, når julesæsonen indledes i Tivoli. Tivoli har indgået partnerskab med krystal- og smykkebrandet Swarovski, og det betyder, at et ti meter højt juletræ bliver pyntet med krystaller for en million kroner. Træet kommer til at stå i springvandet foran Nimb Hotel og bliver med sine 3000 krystaller en del af nyhederne under Jul i Tivoli, som åbner den 16. november til den 5. januar 2020.

Det er første gang, at danskerne stifter bekendtskab med et Swarovskis juletræ. Siden 1991 har de funklende ikoniske juletræer fra Swarovski bl.a. betaget publikum foran Rockefeller Center i New York, Hovedbanegården i Zurich, Paris og i Galleria Vittorio Emanuelle ll i Milano samt i en række andre storbyer.

Lige til Instagram - Som et brand, der er er essensen af julen og kendt verden over for sine årlige juleophæng, er det en særlig glæde at indgå dette samarbejde med Tivoli om dekoration af årets juletræ, så vi ser frem til at få Jul i Tivoli til at funkle endnu mere, siger Hayley Quinn, der er administrerende direktør for Swarovski – UK, Irland og Norden. Tivolis direktør Lars Liebst tilføjer: - Vi er overbeviste om, at rigtig mange af gæsterne til Jul i Tivoli får et foto af dem selv og juletræet med hjem på kamerarullen til deres julehilsen på Instagram.

Om Swarovski Virksomheden blev grundlagt i 1895 i Østrig af Daniel Swarovski.

I dag drives af den femte generation af familiemedlemmer.

Swarovski har ca. 3.000 butikker i 170 lande, mere end 32.000 ansatte, og en omsætning på cirka 3,7 milliarder euro i 2018. Det tager 10 dage at pynte træet Det er ikke nogen lille opgave at pynte det 10 meter høje juletræ med 3000 krystaller. Tivolis udviklingsafdeling har været på studietur hos Swarovskis hovedkvarter i Østrig, og er kommet frem til, at det vil tage tre dekoratører hele ti arbejdsdage at gøre træet klart til Tivolis gæsterne. Tivolis designchef Jacob Helenius siger:

”Jeg har i alle de år som designer i Tivoli, drømt om at få et Swarovski juletræ. Nu lykkedes. Det har været en helt fantastisk rejse med et inspirerende samarbejde mellem Swarovski i Watten, Østrig og vores design afdeling” Juletræet foran Nimb bliver iklædt Clear Krystal, der får et særlig eksklusivt nordisk look, men hvis du drømmer om at en enkelt krystal skulle falde af træet og trille hen foran fødderne på dig, så må det nok blive ved drømmen. Der vil under hele udstillingsperioden nemlig være skærpet opsyn med juletræet.