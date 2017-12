To fulderikker fik lov til at sove de tidligere julebranderter ud i detentionen - den ene fik en tidlig julegave: En sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Foto: Foto:Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Julehilsen til fulderikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julehilsen til fulderikker

Nordsjælland - 23. december 2017 kl. 11:26 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fulderikker er en del af dagens uorden i juledagene, og indimellem går det så slemt, at nogen må i detentionen. Det skete for to mænd, henholdsvis fredag eftermiddag i Hillerød og natten til lørdag i Helsingør. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I Hillerød var en 50-årig mand fra Langeland så plakatfuld, at han ikke kunne tage vare på sig selv midt på eftermiddagen, da han tumlede rundt på Sdr. Jernbanevej. Nordsjællands Politi vurderede, at han havde bedst af at sove den tidlige julebrandert ud i detentionen. Han blev sat på fri fod lørdag morgen med ønsket om en god jul.

I Helsingør var der tale om en 19-årig svensk fulderik, som ved to-tiden natten til lørdag kom i klammeri med en vagt på Færgevej i Helsingør. Svenskeren blev efterfølgende samlet op af politiet og sat i detentionen for at sove rusen ud. Da han lørdag morgen blev løsladt, blev det med en sigtelse for overtrædelse af ordensbekekendtgørelsen i julegave.