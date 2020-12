Julefrokosten foregår på Zoom

- Selv i en coronatid, hvor folk er stærkt begrænsede, så glæder det os rigtig meget, at vi har mulighed for at lave det her arrangement. Det kræver omstilling og it men heldigvis har vi en samarbejdspartner i netværket, der styrer os igennem, så det er et lyspunkt i en svær tid og dejligt, at vi også bruger onlinemedier til et socialt arrangement som det her, siger Thomas Elong.