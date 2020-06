Se billedserie Journalist på Politiken Anders Jerichow har i en kronik i avisen givet udtryk for, at Rudersdal Kommune ikke kan mene, at »black lives matter«, hvis ikke de udskifter navnet på De Conincks Vej. Vejen er nemlig opkaldt efter Frederic de Coninck, som Jerichow mener var engagerede i slavehandel i 1700-tallet. Rudersdals borgmester kalder Anders Jerichow for »afsporet«. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Journalist vil have ændret racistisk vejnavn - borgmester afviser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Journalist vil have ændret racistisk vejnavn - borgmester afviser

Nordsjælland - 10. juni 2020 kl. 18:13 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Find et nyt navn til De Conincks Vej i Holte, hvis I mener, at 'black lives matter'.

Sådan lød det fra Politikens journalist Anders Jerichow i en kronik i avisen tirsdag. Vejen er opkaldt efter Frederic de Coninck, som - måske - tjente sine penge på slavehandel.

- Man kan sikkert sige alt muligt pænt om de Coninck, men når han har ejet et selskab med 64 skibe, hvoraf nogle var involveret i at transportere slaver, så må jeg indrømme, at så synes jeg ikke, at det er korrekt at opkalde en vej efter ham, siger Anders Jerichow, der selv er bosat i Holte.

Han tilføjer: - Jeg synes i hvert fald, at det er stærkt problematisk, og jeg ville da ikke selv synes, at det var særlig charmerende at bo på en vej opkaldt efter en slavehandler eller slavetransportør.

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) afviser dog Jerichows forslag, og han mener, at journalisten forplumrer en alvorlig og vigtig debat.

- Manden (Jerichow, red.) er kort og godt afsporet, siger Jens Ive, der tilføjer:

- At blande et vejnavn på en købmand fra 1700-tallet ind i en nutidig racismediskussion er at fjerne fokus og dermed alvoren fra den nuværende situation. Det her er en nutidig diskussion om fuldstændig utilstedelig diskrimination, der stadig eksisterer og en politibrutalitet, som er helt igennem uacceptabel og usmagelig, og Jerichow forplumrer den debat.

Flere historikere - deriblandt Niels Peter Stilling, som har været museumsleder i Søllerød og sidenhen Rudersdal - mener, at der slet ikke er kildemateriale, der kan påvise, at Frederic de Coninck var engageret i slavehandel.

- Jeg er rigtig spændt på, hvilke kilder Anders Jerichow har, for i mine 38 år som historiker har jeg som ledt forgæves efter materiale, der kunne fastslå, at de Conincks store handelsflåde sejlede med slaver, siger Niels Peter Stilling.

Også historiker Ning de Coninck-Smith, der som navnet antyder er direkte efterkommer til Frederic de Coninck, betvivler korrektheden af Jerichows påstand.

- Jeg tror ikke, at det Anders Jerichow skriver, er fuldstændig korrekt, for sagen er nok den, at det var svigersønnerne, der havde skibene, som de Coninck investerede i, siger Ning de Coninck-Smith, der tilføjer:

- Da jeg læste Anders Jerichows indlæg, tænkte jeg, at det nok var en smule mere nuanceret end som så, og jeg har også skrevet til ham og spurgt, hvor han har sine informationer fra, for det er begrænset, hvad vi ved om den del af de Conincks handelsaktiviteter, siger Ning de Coninck-Smith, der i skrivende stund ikke har modtaget svar fra Politikens journalist.

Til gengæld mener journalist og forfatter Alex Falk Larsen, der har skrevet flere bøger om slaveriet og Danmarks rolle heri, ikke, at der kan herske tvivl om Frederic de Conincks engagement i slavehandel.

- Frederic de Coninck gik i nogen grad under radaren og var en grå eminence, og lod sine svigersønner om det med slaveriet, men han var helt klart involveret i slavehandel, siger Alex Falk Larsen, der uddyber:

- Han bortgiftede sine døtre og gik i kompagniskab med sine svigersønner, som havde slaveskibe og fik 90 procent af aktierne i deres fælles firma, og det var simpelthen slaveskibe. De fik monopol på den danske slavehandel.

Googler mand Frederic de Coninck vil man ligeledes opdage, at der er forskellige meninger om emnet.

På hovedstadshistorie.dk kan man blandt andet læse, at Frederic de Coninck deltog »i den indbringende transport og handel med slaver fra Afrika til de vestindiske øer«.

I bogen »Slaverne dansede og holdt sig lystige - en fortælling om den danske slavehandel« hedder det til gengæld: »Slavehandel var han (Frederic de Coninck, red.) tilsyneladende ikke involveret i, bortset fra da det gjaldt om at sikre sig skibene fra Østersøisk-guineisk Selskab for svigersønnen William Pingel og partnere«.

Bogen er forfattet af Kåre Lauring, der blandt andet har været museumsinspektør ved M/S Museet for Søfart.

Uanset hvad har borgmester Jens Ive ingen umiddelbare intentioner om at ændre vejnavnet, så beboerne på De Conincks Vej behøver ikke i denne omgang at være nervøse for at skulle ændre brevhoveder og personlige signaturer.