Johannes Fog Trælast på Egeskovvej. Foto: Simon Hoffmann Petersen

Johannes Fog lander overskud på 54 millioner

Nordsjælland - 28. april 2020 kl. 09:22 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trælast og bolighuset Johannes Fog kommer ud af 2019 med et overskud på 54 millioner kroner. Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse om årsregnskabet.

Årets resultat er på linje med 2018 og administrerende direktør Carsten Ludvig betegner resultatet, der er bygget på baggrund af en omsætning på 1.197 millioner kroner, som tilfredsstillende i et stagnerende marked.

- Jeg er godt tilfreds. Der har i 2019 været hård konkurrence om markedsandele. Det primære fokus for Fog i 2019 har været fortsat at øge effektiviteten samt at fortsætte arbejdet med at forbedre kundeoplevelsen og kundeservicen - og det er lykkedes for os. Vi har haft fokus på effektivitet, procesoptimering, servicekultur, digitalisering og omkostningsstyring, siger Carsten Ludvig.

Fond støtter lokale Johannes Fog er ejet af Johannes Fogs Fond. Fonden modtager udbytte fra Johannes Fog og uddeler blandt andet midler til alment velgørende formål og forbedring af miljø- og samfundsudvikling. I 2019 har Fonden bl.a. doneret et større beløb til et stort projekt, hvis overordnede formål er at tiltrække flere elever til de praktiske uddannelser. På Fondens hjemmeside www.fogfond.dk findes en samlet oversigt over årets donationer.

Coronakrisen kan påvirke I de kommende år fortsætter arbejdet med at styrke markedsposition og konkurrenceevne, fortæller direktøren:

- Vi opererer i en industri med lave marginer, hvor økonomiske resultater skabes ved at få alle tandhjul til at fungere optimalt. Kundeservice, købmandskab, logistik, digitalisering og effektivitet er blandt nøgleordene, men det må dog forventes, at vi vil blive påvirket af Covid-19 udbruddet - både i forhold til kunder, medarbejdere og økonomi. Vi følger situation nøje med henblik på at tilpasse os bedst muligt, og sikre at Fog fortsat vil være en stærk og sund virksomhed også i de næste 100 år, siger Carsten Ludvig.

100 års jubilæum Johannes Fog fejrer desuden 100 års jubilæum i 2020. Koncernen har i dag forretninger i Lyngby, Farum, Fredensborg, Helsinge, Herlev, Hørsholm, Kvistgård, Vordingborg og Ølstykke