Virksomheder har svært ved at støve nye folk op og mangel på arbejdskraft betyder, at de må sige nej til ordrer. Foto Allan Nørregaard

Jobopsving nu i 73 måneder

Nordsjælland - 17. juli 2019 kl. 04:05 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den laveste ledighed i Danmark findes p.t i Allerød. Det viser en særkørsel af tal fra Danmarks Statistik til Dansk Erhverv, der på landsplan viser at antallet beskæftigede nu er steget i 73 måneder i streg.

Ledigheden er på 2,1 pct, hvilket svarer til, at kun én ud af 48 af den arbejdsdygtige befolkning i kommunen ikke har et job. Den lave ledighed er ikke noget nyt for Allerød Kommune, der har haft den laveste ledighed i landet i hver måned i lidt mere end to år. På trods af den lave ledighed, og at der nu kun er 256 ledige i kommunen, er ledigheden faldet en smule i Allerød set over det seneste år.

- Vi kan frygte, at lokale virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, fordi der er så få ledige ressourcer tilbage, hvilket også gælder i resten af Nordsjælland og i hovedstadsområdet. Virksomhedernes mulighed for at nyrekruttere folk for at ekspandere er tæt på opbrugte. Resultatet af det er, at virksomheder må sige nej til opgaver. En opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at alene i hovedstadsområdet har man det seneste halve år forgæves rekrutteringer svarende til 11.000 jobs, siger arbejdsmarkedschef Peter Halkær. Dansk Erhverv.

Der er beskæftigelsesopsving på landsplan, og også i de nordsjællandske kommuner, hvor ledigheden er under 4 pct. i samtlige kommuner. Samtidig er det kun Helsingør, der har højere ledighed end landsgennemsnittet på 3,7. Der bor mere end 1.000 fuldtidsledige i Helsingør, der dermed er den kommune i Nordsjælland, der huser suverænt flest fuldtidsledige, både i pct. og i antal. Set over det seneste år er ledigheden dog faldet med 0,4 procent-point og kommunen er nu kun 0,1 procentpoint fra at nå landsgennemsnittet på 3,7 pct.