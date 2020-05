Artiklen: Ja - vi har spist mere kage under corona

Ja - vi har spist mere kage under corona

Den er god nok. Vi har været mere usunde under Covid-19 pandemiens udbrud. Det viser det nye studie fra CBS "Vores forhold til mad under Covid-19 pandemien".

Undersøgelsen viser, at hver tredje af os nok har brugt mere tid på at lave madplaner og skrive lange indkøbslister, for 30 procent har handlet færre gange om ugen, end før Danmark blev lukket ned. Størstedelen af os har spist, som vi plejer, men resten har spist mindre frisk frugt og grøntsager, kød og fisk. Til gengæld er vi blevet fristet af færdiglavede retter, kager, kiks, slik og alkohol. Alle disse fristelser har nogle af os nemlig spist en hel del mere af.