Blandt andet hensyn til fuglelivet, hvor havørne raster i skoven på næsset her vest for Tikøb, har været udslagsgivende for nævnets afgørelse Foto Allan Nørregaard

Ja til landskabsfredning - nej til nye stier om søen

Nordsjælland - 09. juli 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

I et udkast til afgørelse hælder Fredningsnævnet for Nordsjælland nye stier om Esrum sø ned af brættet.

Tankerne om et stiforløb hele vejen rundt om Esrum sø uden at man er nødt til at søge ud på trafikerede veje, har været i spil gennem de sidste 30-40 år. Der har været gjort flere forsøg på at realisere drømmen, senest da Danmarks Naturfredningsforening støttet af Hillerød kommune i 2019 rejste et fredningsforslag. Forslaget i et hug sikre søens smukke landskabelige omgivelser med én samlet og fornyet fredning i stedte for et kludetæppe af syv gamle fredninger - og på den anden sidse skulle offentligheden sikres adgang til at gå på stier nærmere søen, hvorfor en række stiforløb var skrevet ind i forslaget.

Enigt nævn Nu har et enigt Fredningsnævn for Nordsjælland, der består af en dommer, en repræsentant udnævnt af ministeriet og fire medlemmer valgt af de fire byråd, nikket ja til det første.

Fredningsforslaget Formålet med forslaget er at bevare og forbedre det åbne kultur- og landbrugslandskab med store udsyn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø og at sikre og bevare et rigt dyre- og planteliv.





Store dele af det areal, der er omfattet af fredningsforslaget, er allerede fredet. Det er i forslaget gjort gældende, at de eksisterende fredninger rummer upræcise bestemmelser og savner klart formål, ligesom nogle arealer er omfattet af flere fredninger. Det er derfor tillige tilsigtet, at de eksisterende fredninger skal lægges sammen i én tidssvarende fredning.





Der er i dag begrænset af adgang for offentligheden til søens omgivelser på den nordlige, østlige og sydlige side. Forslaget har på den baggrund tillige til formål at forbedre offentlighedens adgang til søen ved at skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset de private ejendomme, naturen og landskabet.





I forvejen god adgang I en sammenfatning angiver Fredningsnævnet, hvad der er lagt vægt på ved afgørelsen:

Nemlig at der allerede er ganske gode muligheder for adgang, både for cyklende og gående, til Esrum Sø via de eksisterende stier. At forslaget ganske vist udvider stiforløbet, men at der fortsat på lange stræk, ikke vil være tale om en sønær sti. At det foreslåede nye stiforløb, således ikke i væsentlig grad vil forbedre borgernes adgang til Esrum Sø. At de foreslåede stiforløb i et vist omfang vil være et forstyrrende og ligefrem skadeligt element for faunaen. At stiforløbet på visse strækninger i væsentlig grad forringer den erhvervsmæssige udnyttelse af markerne.

At stiforløbet på visse strækninger vil udgøre en væsentlig gene for lodsejerne i øvrigt og at omkostninger til anlæg og vedligeholdelse af stien, i hvert fald for kommunerne Gribskov, Helsingør og Fredensborg, må forventes at blive uforholdsmæssigt høje.

25 procent betales af kommuner Kommunerne står til at skulle betale 25 procent af udgifterne til en kommende erstatning til lodsejere - ligesom at de skulle have betalt for anlæg og vedligehold af de nye stier.

Selvom formålet, at anlægge en sti om søen, af nævnet anses for at være i tråd med naturbeskyttelsesloven, så stiller de konkrete forhold sig altså i vejen. Nemlig det forhold, at en stor del af områderne er private ejede, at stierne vil vanskeliggøre driften af landbrugsarealer og tilsidesætte hensynet til privatlivets fred, samtidig med at det foreslåede stiforløb i væsentlig grad ville forstyrre dyre og fugleliv langs søen.

Ærgerligt Den endelige afgørelse afsiger nævnet først den 15. december i år, når det har modtaget kommentarer og erstatningskrav fra lodsejerne. Det vil dog være usædvanligt, hvis den endelige afgørelse afviger markant fra nævnets udkast.

Hos Danmarks Naturfredningsforening er man mest skuffet over, at kun Hillerød kommune valgte at være medstiller af fredningsforslaget.

- Jeg synes det ærgerligt, at tre ud af fire kommuner ikke vil gå med i den kamp. De vil ikke være med til at anlægge en sti, selvom det er en debat der har kørt i 30 til 40 og kommunerne stiforløb omkring søen med i deres visioner i de gældende kommuneplaner. Det er jo deres egne borgeres muligheder for at gå ture lang søen, det går ud over, siger Fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, Natur & Plan i DN.