Geels Bakke i Holte er et godt sted at stå, hvis man vil følge deltagerne i Ironman. Arkivfoto

Ironman lukker veje i Nordsjælland

Veje vil være lukkede, og der vil være en del trafikale ændringer, når 3000 triathleter søndag kører Copenhagen Ironman. Specielt den 90 kilometer lange cykel-rundstrækning, der skal gennemkøres to gange, vil skabe trafikale ændringer i Nordsjælland. Det fortæller løbsdirektør Mads Meincke, IRONMAN Danmark.

Mads Meincke forklarer, at det ikke sker for at genere beboere i området, men for at passe på de mange sportsudøvere, der skal gennem tre hårde distancer - først 3,8 km svømning ved Amager Strandpark, siden den 180 kilometer lange tur i cykelsadlen og endelig løberuten på godt ti kilometer i det indre København, som skal gennemføres fire gange.

- Vi håber, at trafikanter i de berørte områder tager afsted nogle minutter tidligere end man ellers ville, således at man i ro og mag når frem til sin destination også selvom der er omkørsler. Og så opfordrer vi i øvrigt til at bruge den kollektive trafik, hvor særligt metro og s-tog er den bedste måde at komme rundt på, her er der ingen ændringer." fortæller Mads Meincke.

Vil man gerne følge deltagerne på tætteste hold kan man allerede fra morgenstunden møde tidligt op i strandparken på Amager, hvor de første deltagere sendes i vandet klokken 07.00. Ellers er Geels Bakke i Holte et godt sted at se deltagerne, som skal forbi to gange. Endelig kan man komme tæt på deltagerne på løberuten, som slutter foran Christiansborg.

- Svømmestarten er kl. 07.00-10.00 ved Amager Strandpark

- Første deltager skifter fra cykel til løb ca kl. 12.15 ved Nationalbanken

- Første deltager i mål ca. 14.45 ved Christianborg

- Sidste deltager i mål ca. 23.00 ved Christianborg