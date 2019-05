Intelligent pilleæske giver tryghed og sparer penge

86-årige Lillian Billeschou i Helsingør er en af 80 borgere i Helsingør Kommune, der er blevet udstyret med en intelligent pilleæske, en Dose­Can. I stedet for at hjemmeplejen skal komme to gange om dagen for at se, at hun tager sin medicin, så bipper Lillians pilleæske de to gange, som tegn på, at nu er det tid at tage piller. Og når hun har taget sin medicin, trykker hun på ok-knappen. Så ved hjemmeplejen, at alt er i orden. Hvis der af en eller anden grund ikke bliver trykket ok, får hjemmeplejen besked og kan kontakte borgeren.