Insekthotellerne på en strækning omtrent ud for DTU mellem tilslutningsanlæg 15 og 16 på Helsingørmotorvejen i nordgående retning. Vejdirektoratet forventer at følge udviklingen i biodiversiteten de næste par år.

Insekthoteller langs motorvej

Normalt fjerner Vejdirektoratet fældede træer fra vejkanterne. Men lige nu får en række topkappede elmetræer lov at blive stående i rabatten uden at udgøre en sikkerhedsrisiko.

Formålet med at lade stammerne stå tilbage er at øge biodiversiteten og skabe en rigere og mere varieret fauna i den danske natur.

Når insekterne får bedre levevilkår - som for eksempel gennem de topkappede elmetræer - så skaber det nemlig en større artsrigdom i lige fra insekter til fugleliv:

Dér hvor der engang var grene, vil der blive dannet store hulheder ind i træet. I disse kan man være heldig at fugle og senere flagermus bygger reder. Med flere insekter vil der også komme flere fugle, og de omkringliggende grene fra elmetræerne vil skabe ly for pindsvin og mus, men også blive levested for lige så mange organismer som det opretstående døde træ.