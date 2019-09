Patienterne i Onkologisk Ambulatorium og Sengeafsnit på Nordsjællands Hospital får altid et smil, men håndtrykket er droppet for at passe ekstra godt på patienterne. Foto: Jens Wollesen

Ingen håndtryk til patienter

Nordsjælland - 05. september 2019

At give hånd i mødet med patienten er ikke længere førstevalg i mødet med patienter og pårørende, når de besøger det onkologiske ambulatorium og sengeafsnit i Hillerød. For at tage ekstra hensyn til patienterne, som er sårbare på grund af deres sygdom, mødes patienterne nu i stedet med et smil. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har i forvejen en god håndhygiejne, men vores patienter er ekstra sårbare overfor infektioner på grund af deres kemoterapi, hvor deres immunforsvar er presset i bund. Derfor har vi valgt at indføre et ekstra hensyn ved ikke at give hånd i mødet med patienten, siger ledende overlæge Thomas Broe Christensen i Onkologisk og Palliativ Afdeling til hospitalets nyhedsbrev På Tværs.

Initiativet skal især forebygge udbrud af norovirus (Roskildesyge, red) og infektioner med en anden tarm-bakterie, der kan have alvorlige konsekvenser for en kræftsyg, da mikroorganismerne er modstandsdygtige over for håndsprit.

- Vi ved, at god håndhygiejne med sprit ikke er nok for at forebygge infektioner. Da vi samtidig går ind i en virussæson, ønsker vi at gøre alt, hvad vi kan for at afbryde smitteveje og forebygge, at patienterne får en infektion med hjem, siger Thomas Broe Christensen.

En stikprøve blandt patienter og pårørende i ambulatoriet viser, at 96 procent af de adspurgte er positive over for at droppe håndtrykket.