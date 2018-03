Ny influenzatest taget i brug på Nordsjællands Hospital skal nu udbredes til alle hospitaler i Region Hovedstaden. Foto Nordsjællands Hospital

Influenza testes i ekspresfart

Nordsjælland - 08. marts 2018 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste tre influenzasæsoner har akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital forsøgsvis anvendt en influenzatest, der minimerer svartiden fra et døgn til en halv time. Nu er testen så pålidelig, at den er ved at blive udbredt til andre hospitaler i regionen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en kæmpe gevinst. Vi kan langt hurtigere vurdere patienterne og afgøre, om de skal i behandling, undersøges yderligere og måske i isolation - eller om de blot skal sendes hjem under dynen. Det betyder meget for patienten og den kvalitet af behandling, vi kan tilbyde, men også meget for det flow som vi er så afhængige af på hele hospitalet, siger overlæge Troels Bygum, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital, der her midt i influenzasæsonen drager god nytte af metoden.

En hurtig podning i næsen på patienten, bioanalytikere i vagt døgnet rundt og en maskine, der bruger 20 minutter på analysen. Med det setup kan det hurtigt kan det fastslås om en patient har influenza eller ej. Et svar man tidligere har skulle vente på i op mod et døgn.

- Patienterne får hurtigere diagnose og behandling, og for hospitalet betyder det at vi undgår at skulle isolere mange patienter blot på mistanke om influenza. Isolationsindlagte patienter kræver betydelig mere tid og flere ressourcer end patienter, der ikke er i isolation, siger Troels Bygum.