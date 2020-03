Indtil videre god plads til Corona-patienter

- Vi har lige nu to afsnit med hver 22-28 senge indrettet til patienter med covid-19, derudover har vi et intensivt afsnit med 10-12 pladser klar til formålet. Nogle af de 31 patienter er på intensivafsnittet, men jeg kan her og nu ikke sige hvor mange, siger vicedirektør Jonas Egebart, Nordsjællands Hospital.

Hospitalet kan dog hurtigt skalere op med yderligere 5 sengeafsnit - og yderligere afsnit på et senere tidspunkt. Samtidig er yderligere et intensivt afsnit klar til at blive taget i brug, hvis behovet opstår.

Samtidig har Nordsjællands Hospital ændret i forholdende for de patienter der kommer og skal vurderes for smitte. Man bruger ikke længere den mobile beredskabsbus, som holder uden for hospitalets akutmodtagelse. I stedet er vurderingscenteret for nye patienter rykket ind i hospitalets bygning 58, hvor de stadig vil være adskilt fra hospitalets øvrige patienter Der vil også blive sat større og bedre telte op til venterum - både uden for vurderingscenteret og for de patienter, der skal hen til en yderligere undersøgelse i det tidligere patienthotel - også her kommer der nye telte op til venterum.