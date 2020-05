Man kan finde nærmeste fodboldskole på www.dgi.dk/arrangementer Foto: Bo Nyman Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Indkast aflyst på DGI's fodboldskoler

Nordsjælland - 26. maj 2020 kl. 07:00 Af Jesper Sabroe

Der er godt nyt til alle fodboldglade børn fra årgang 2006-2012, der har set frem til at trille bold i sommerferien. De får nemlig mulighed for at spille en masse sjov fodbold i sommerferien på DGI's fodboldskoler, som dækker det meste af Nordsjælland. Også DGI's MINI Fodboldskoler for drenge og piger fra årgang 2011-2015 bliver holdt hen over sommeren.

Indtil for nylig har der været tvivl om, hvorvidt sommerens fodboldskoler fik lov til at blive afholdt, eller om de ville blive aflyst på grund af coronaepidemien. Men nu er der grønt lys, dog vil en række ændringer præge årets skoler.

- Vi skal følge de retningslinjer, som også gælder ude i klubberne, hvor træningen er genoptaget. For det første at indkast afløses af indspark. At man skal undgå at tage bolden med hænderne, hvilket jo er meget godt på en fodboldlejr. Og så vil vi, alt efter hvordan grænserne for forsamlingsforbuddet udvikler sig, enten spille med små hold med otte spillere og én til to trænere - eller 16 spillere og to trænere på hvert hold. Og når de ikke træner, får de enkelte hold tildelt hver deres område uden for banen, de skal være på.

Alle de frivillige i fodboldklubberne, som afholder fodboldskolerne, bliver godt klædt på til opgaven, så de lever op til myndighedernes anbefalinger.

Men ellers er der som vanligt udsigt til en uges fodboldskole i sommerferien fyldt med fodbold, sjov og mulighed for at have det sjovt med vennerne og for at få nye venner.

DGI-fodboldskoler er både for dem, der elsker at spille fodbold og ønsker at blive dygtigere, og for børn, der ikke går til fodbold, men som gerne vil have en aktiv uge.

Trænerne står klar til at præsentere elverne for nye fodboldfærdigheder, nye tricks og skills, og der skal spilles intense små kampe med mange boldberøringer i et miljø med fokus på respekt, gejst og glæde.

DGI afholder fodboldskoler og mini fodboldskoler i 11 byer i ni kommuner fra weekenden af uge 25 og frem til slutningen af uge 32. Tilmeldingsfristen for fodboldskolerne er 9. juni.

22 skoler, små og store målmandsklubben

Og da coronakrisen holder rigtig mange danskere på sommerferie i Danmark, og mange forældre efterspørger derfor gode ferieaktiviteter for deres børn, vil DGI forsøge at arrangere endnu flere ferieaktiviteter i form af blandt andet skoler, camps og sommertræninger i fodboldklubberne.

Hvis en klub har lyst til at give klubbens og lokalområdets børn en ekstra fodboldoplevelse i sommerferien, er man meget velkommen til at kontakte mig hos DGI Nordsjælland på telefon 2142 476, siger Frank Jensen.