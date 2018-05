Indbrudstyvene holder af nordsjællandske boliger

Top 10-listen over kommuner med flest indbrud per indbygger i årets første kvartal er alle sjællandske, viser tal fra Danmarks Statistik.

Af de 10 kommuner er otte af dem nordsjællandske.

Ifølge Tine R. Sode, der er fagekspert i Bolius.dk, er en af grundene til, at nordsjællandske kommuner topper listen blandt andet, at der er noget at komme efter for tyvene.

- Der bor jo en del velhavende mennesker i Nordsjælland, og det tror jeg, at alle er klar over, så tyvene ved sandsynligvis også, at der kan være store værdier i de nordsjællandske boliger, siger Tine R. Sode til Frederiksborg Amts Avis tirsdag.