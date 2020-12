Justitsminister Nick Hækkerup (S) er glad for at have landet en ny politiaftale. Målet er, at flere betjente, nye nærstationer og nye enheder i politiet skal gøre danskerne mere trygge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Artiklen: Indbrudsramte skal have besøg af politiet inden for 24 timer

Indbrudsramte skal have besøg af politiet inden for 24 timer

Det var en glad justitsminister Nick Hækkerup (S), der tirsdag aften kunne sætte punktum for den store og længe ventede flerårsaftale, som skal sætte rammerne for politiet og anklagemyndigheden frem til 2023.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her