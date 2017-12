Foto: Kenn Thomsen

Indbrudsanmeldelser topper 1. juledag

Nordsjælland - 26. december 2017 kl. 10:38 Af Anna Törnqvist Jensen

På landsplan har Rigspolitiet registreret en smule færre indbrud sammenlignet med julen sidste år. Siden 20. december, hvor Rigspolitiets opgørelse starter, er der anmeldt 624 indbrud frem til tirsdag morgen mod 634 sidste år.

- Der kan være mange grunde til, at vi ser den positive udvikling. Men en vigtig årsag er helt sikker, at befolkningen både er blevet mere bevidst om at sikre deres bolig og samtidig gør en stor indsats for at holde øje med, hvad der sker i deres lokalområde, siger vicepolitiinspektør Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.

På Sjælland fører Nordsjælland dog kedeligt an, da det er her, der er anmeldt flest indbrud i juledagene. Og anmeldelserne topper 1. juledag, hvor der i Nordsjællands politikreds er anmeldt hele 28 indbrud. Fra den 20. december til og med den 25. december er der således anmeldt 91 indbrud i alt i Nordsjælland. Til sammenligning er der anmeldt 70 indbrud hos Midt- og Vestsjællands Politi, 46 hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, 58 hos København Vestegns Politi og 44 hos Københavns Politi. På Bornholm har politiet fortsat ikke registreret et eneste indbrud.

Rigspolitiet opfordrer fortsat folk til at holde øje med nærområdet og oplyser, at der nu er 251.624, der har tilmeldt sig Nabohjælp.

- Hvis man holder øje med, hvad der sker i nærområdet, så er det en stor hjælp. Nogle gange skal der ikke så meget til. Ser man folk, man ikke har set på vejen før, så sig glædelig jul til dem. Det sidste, indbrudstyve har brug for, er, at nogen interesserer sig for dem, siger Lars Mortensen fra Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet.