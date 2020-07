Send til din ven. X Artiklen: Indbrud på byggepladser og i varebiler er stadig et stort problem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Indbrud på byggepladser og i varebiler er stadig et stort problem

Nordsjælland - 27. juli 2020 kl. 07:45 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indbrud i varebiler og på byggepladser plager mange virksomheder i byggebranchen, men nu falder tallene i indbrudsstatistikken. Værktøj, der er bedre sikret og lukkede grænser, er forklaringerne, men indbrudene giver hver gang store frustrationer, for de koster virksomhederne dyrt.

- Vi har gjort op, at indbrud på byggepladser og i varebiler koster vores medlemmer op mod 500-600 millioner kroner om året på landsplan. Det er mange penge, der dels belaster virksomhederne selv og de forsikringspræmer, de skal betale for at sikre sig, siger Michael H. Nielsen, direktør i dansk byggeri.

4 ud af 10 oplever indbrud En undersøgelse fra Dansk Byggeri viste sidste år, at 44 procent af bygge- og anlægsvirksomheder havde oplevet at møde op til en rippet bil, mens 41 procent af virksomhederne havde oplevet tyveri fra byggepladsen.

- Vi har igennem flere år med frustration set på, hvordan tyveri fra både byggepladser og varebiler både er omkostningstungt og dybt generende for vores medlemmer. Vi har beregnet, at et indbrud i en varebil hver gang koster virksomheden 15.000-17.000 kroner, når selvrisiko og tabt arbejdsfortjenete indregnes. Det er mange penge for den enkelte virksomhed, siger Michael H. Nielsen.

- Noget af det mest groteske vi oplevede for nogle år siden, var at der blev stjålet små gravemaskiner og bobcats. Først blev de gemt væk på en skovvej, inden de endte i lade på Sjælland, hvor de blev malet om og eksporteret, så vi oplever både de organiserede tyverier og det hurtige hælerarbejde, hvor værktøjet sælges til bedst mulige pris på en eller anden salgsplatform, siger han.

Kampagne og forebyggelse Dansk Byggeri har derfor i samarbejde med branchens forsikringsselskaber arbejdet for at forebygge indbrudene ved at dna-mærke værktøj og installere gps-udstyr på både værktøj og i varebiler.

- Jeg bilder mig, at den indsats har gjort det knap så attraktivt at bryde ind i varebil på en villavej, for tingene bliver sporet igen, og politiet kan hente værktøjet hos dem, der har stjålet det, siger Michael H. Nielsen.

Færre indbrud Noget kan tyde på, at indsatsen nu viser resultater. Ifølge tal fra Nordsjællands Politi var der sidste år samlet 829 indbrud på nordsjællandske byggepladser og varebiler i regionen. I de første fem måneder af 2020 ligger tallet på 286 anmeldelser.

- Det generelle billede er, at vi næsten ser en halvering af berigelseskriminaliteten under coronanedlukningen. Det kan skyldes, at vi har været mere hjemme, at der har været mindre aktivitet i samfundet og så har nedlukningen af grænserne også spillet ind i et eller andet omfang, uden at vi kan sige hvor meget, siger politinspektør Carsten Spliid fra Nordsjællands Politi.

- Men politiet kan ikke forhindre indbrud, så det er en god kombination, når firmaer sikre sig bedst muligt ved at passe på værdierne og samtidig har mulighed for at hjælpe politiet for eksempel med videoovervågning. Vi ved godt, at det handler om rigtig mange og store værdier og ryger de direkte ud af landet, så har vi ikke en chance for at finde dem, siger han.

