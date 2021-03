Ikoniske designmøbler solgte rigtig godt i 2020

- I marts sidste år troede vi, at vi var nødt til at afskrive 2020, og derfor kaldte vi det for et tabt år, men pludselig begyndte forbrugerne at opgradere deres hjem i en sådan grad, at det var et af vores bedste år efter finanskrisen, siger Josef Kaiser, administrerende direktør i Fritz Hansen til Børsen.