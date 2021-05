Konservativt trafik-lobbyarbejde i funktion: Fra venstre er det folketingsmedlem Mette Abildgaard, de konservatives borgmesterkandidat i Hillerød Peter Ingemann Bentsen, trafikordfører for K Niels Flemming Hansen, folketingsmedlem Birgitte Bergmann og HR-direktør i Foss Michael Almer. Foto Jesper Sabroe

Send til din ven. X Artiklen: Ikke så jysk at det gør noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke så jysk at det gør noget

Nordsjælland - 07. maj 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Som mange andre af partiernes trafikordførere er den konservative Niels Flemming Hansen fra Jylland. Han er valgt i Sydjyllands Storkreds, født i Vejle og endda søn af den tidligere konservative trafikminister Flemming Hansen. Torsdag er han med de to nordsjællandske konservative folketingsmedlemmer på turné rundt til nordsjællandske virksomheder og erhvervsorganisationer i Hillerød, Helsingør og Frederikssund for at tale - og høre - om trafik og trafikale ønsker.

Læs også: Glem ikke supersygehus i kommende trafikaftale

Og inden journalisten kan nå at sige »Jysk Trafikmafia« understreger Niels Flemming Hansen, at han ikke er helt ukendt med Nordsjælland.

- Jeg har boet i Gentofte, og samtidig arbejdet i Hillerød, så jeg kender de trafikale udfordringer. Og jeg kan sige, at Nordsjælland ikke er glemt. Selv en blind mand med stok kan se, at Hillerødmotorvejen trænger til en udvidelse, siger trafikordføreren, der er i fuld gang med de indledende forhandlinger med regeringen omkring en infrastrukturaftale.

- Vi har haft en række bilaterale møder med transportministeren, en god mængde tekniske gennemgange, og der er indleveret stribevis af spørgsmål til regeringen, så de egentlige forhandlinger står for, og mit bud er, at der er en aftale før sommerferien, siger Niels Flemming Hansen, efter at den konservative delegation har holdt møde med HR-direktør Michael Elmer på Hillerød-virksomheden Foss - og tidligere på dagen med Erik Helmer fra erhvervs-videncenteret C4.

Meldingen fra trafikordføreren er, at Hillerød-motorvejen er et must, og at der kan blive råd til en udvidelse af Overdrevsvej i Hillerød, som er fødevej til motorvejen - og vigtig for det kommende supersygehus og Hillerød kommende bolig- og erhvervsbydel.

Politisk ordfører Mette Abildgaard mener, at Hillerød-motorvejen skal højt op i bunken af projekter.

- Den skal med i fase 1. Regeringen har ikke sat årstal på i sit oplæg (hvor den tidligere VLAK-regering havde 2023 som startår for anlæggelsen, red), men Hillerød-motorvejsprojektet er et af de højest forrentede trafikprojekter, der er med i udspillet overhovedet, siger hun. Birgitte Bergmann mener, at tilgængeligheden til det ny supersygehus understreger behovet for både motorvejen og en udvidelse af Overdrevsvejen til fire spor.

Michael Almer, Foss HR-direktør, mener man bør lære af fortidens fejltagelser.

- Da man i 1970'erne anlagde Hillerød-motorvejen gjorde man ikke arbejdet færdigt - men stoppede ved Allerød. Nu skal man gøre arbejdet færdig og undgå at flyttte bilkøerne, hvilket kræver en udvidelse af Overdrevejen, mener han.

relaterede artikler

Udvidelsen af Overdrevsvej ikke med i udspil 07. maj 2021 kl. 04:00