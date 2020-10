Byggeriet skrider frem på byggepladsen i Favrholm. Foto Allan Nørregaard

Ikke råd til køkken på hospital i første omgang

Nordsjælland - 06. oktober 2020 kl. 19:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Der bliver som ventet ikke råd til at bygge et fuldt produktionskøkken på det kommende Nyt Hospital Nordsjælland i første omgang.

Det blev slået fast på det seneste møde i den politiske følgegruppe for byggeriet, fremgår det af referatet fra mødet.

Her slog projektchef Sune From fast, efter spørgsmål fra politikerne i udvalget, at der ikke for nuværende er rådighed i den samlede totalramme for Nyt Hospital Nordsjælland til finansiering af et produktionskøkken.

Sundheds- og Ældreministeriets tilsagnsbetingelser for kvalitetsfondsprojekter tillader ikke, at byggeriets pris overskrider den samlede økonomiske ramme på cirka 4 milliarder kroner, og heller ikke at produktionskøkkenet finansieres af regionens egne midler undervejs i projektperioden.

Det betyder, at der i første omgang opføres et anretterkøkken i hospitalets servicebygning, men at der er klargjort til en udvidelse af servicebyen, så den også kan rumme et produktionskøkken på et senere tidspunkt.

Men finansieringen af et produktionskøkken er altså ikke på plads.

Regionsrådet har i budgetaftale vedrørende 2021-2024 tilkendegivet, at når muligheden byder sig i forhold til, at det nuværende projekterede modtagekøkken kan udvides til et produktionskøkken, så vil Regionsrådet finde de økonomiske midler hertil. Hospitalet afleveres efter planen til Region Hovedstaden i 2024, hvorefter byggeriet ikke længere er omfattet af betingelserne for kvalitetsfondsprojekterne. Det betyder, at man fra det øjeblik må afsætte penge til et nyt køkken.

Projektchef for byggeprojektet Sune From gav på mødet også en kort status for fremdriften i de igangværende arbejder på byggepladsen, hvor betonstøbningen forløber efter planen.

Centerdirektør Mogens Kornbo orienterer herefter om seneste status for det estimerede budget for fase to og tre arbejderne. Fase to og tre arbejderne består af fem store udbudspakker: lukning, komplettering, installationer, landskab/taghave og serviceby.

Indledende tilbud på entreprisen på lukning af byggeriet vil foreligger her midt i oktober. Lige nu holdes en møderække med de fem bydende på entreprisen.

Også resultatet af udbuddet på byggeriets elevatorer er klar snart, ligesom udbudsmaterialet omkring installation og indvendige arbejder vil være klar til udsendelse i oktober.