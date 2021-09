Ny undersøgelse går tæt på de unges ønsker og syn på pension og viser, at 40 pct af danske unge ikke vil lade sig styre af den officielle pensionsalder. Foto Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Ikke alle unge vil arbejde til pensionsalderen

Nordsjælland - 13. september 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Det at arbejde skal ikke nødvendigvis være lystbetonet. Sådan lød det forleden med alvorsmine fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun forleden præsenterede regeringens reformudspil »Danmark kan mere 1«.

Udspillet skal især få dimittender fra uddannelser og borgere med integrationsbehov i sving - men statsministerens udtryk har også relevans for alle på arbejdsmarkedet, der nærmer sig pensionsalderen. For skal vi arbejder længere end vi har lyst til - mens pensionsalderen gradvist skrues længere i vejret?

En ny undersøgelse blandt unge foretaget af brancheforeningen Forsikring og Pension tyder på, at mange unge ikke er helt enige i det udsagn. 4 ud af 10 unge har ikke lyst til at arbejde helt frem til pensionsalderen - heller ikke selvom de mener sig i stand til det.

Epinion har for Forsikring & Pension spurgt et repræsentativt udsnit af de 20-29-årige om deres ønsker og behov for en pensionsopsparing, og selv om der er mange år, til de når pensionsalderen, så er de unge meget opmærksomme på deres opsparede midler.

Svar fra undersøgelsen Jeg forventer, at jeg kan arbejde indtil pensionsladeren: Ja: 59 procent. Nej: 26 procent. Ved ikke 16 procent .

Jeg forventer, at jeg har lyst til at arbejde indtil pensionsalderen. Ja 43 procent. Nej: 40 procent. Ved ikke 16 procent.





Spm: Hvilket udsagn passer bedst på dig?





Jeg forventer jeg kan og har lyst til at arbejde indtil folkepensionsalderen: 43 procent

Jeg forventer at jeg kan, men ikke har lyst til at arbejde indtil folkepensionsalderen: 25 procent

Jeg forventer at jeg ikke kan, men gerne vil arbejde indtil folkepensionsalderen: 9 procent

Jeg forventer, at jeg ikke kan og ikke har lyst til at arbejde frem til folkepensionsalderen: 24 procent





- Politisk er der stor fokus på den stigende pensionsalder, da det er fundamentet for dansk økonomi. Men vores undersøgelse viser, at hele 40 procent af de adspurgte ikke har lyst til at arbejde frem til den officielle pensionsalder, og 26 procent mener slet ikke, at de kan arbejde så længe, fortæller Karina Ransby, underdirektør i Forsikring & Pension.

- Det kan blive en potentiel bombe for statsfinanserne, hvis så mange vil trække sig fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen. Tidligere undersøgelser har vist, at omkring 25 procent af danskerne vil trække sig før den officielle pensionsalder, men hvis tallet er 40 procent for den kommende generation, så vil det blive dyrt for samfundet, tilføjer hun.

Undersøgelsen viser i øvrigt at unge mennesker er optaget af, at deres pension vokser, og hensynet til bæredygtighed og den grønne omstilling kommer i anden række.

Politisk er det besluttet, at folkepensionsalderen skal stige i de kommende år, så man i gennemsnit har 14,5 år på pension. Det sker for at sikre holdbarheden i dansk økonomi, fordi levealderen generelt stiger.

Men er de unges holdning så en økonomisk bombe under vores kommende finansiering af velfærdssamfundet.

Ikke alarmerende

Mads Lundby Hansen, cheføkonom og vicedirektør i den borgerligt liberale tænketank Cepos, hæfter sig ved, at 59 procent af de adspurgte i undersøgelsen forventer, at de kan arbejde til de når pensionsalderen.

- Det spejler meget godt det mønster, vi ser i dag, hvor cirka halvdelen af os arbejder helt frem til pensionsalderen. Ganske mange bliver jo syge eller går på en af de særordninger som findes. Men det forhold er allerede indregnet i Finansministeriets beregninger over holdbarheden over de offentlige finanser. Her tages der højde for, hvor mange der skønnes at være i beskæftigelse i de forskellige aldersgrupper, siger han.

At 40 procent af de adspurgte svarer, at de ikke har lyst til at arbejde helt frem til folkepensionsalderen, der for de 20-29 årige er mellem 73,5 og 74 år, er ifølge Mads Lundby Hansen ikke i sig selv alarmerende.

- Der er ikke noget undersøgelsen, der bekymrer mig. For selvom man ikke har lyst til at arbejde, så kan man være nødt til det, medmindre man da har opbygget en formue, der gør det muligt at stoppe tidligere, siger han.

Svært spørgsmål

Heller ikke Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, vil få søvnløse nætter over undersøgelsens resultat.

- Jeg er positivt overrasket over, at kun 25 procent af de adspurgte mener, at de ikke er i stand til at arbejde til pensionsalderen. Det flugter meget godt med, at vi i dag ser omkring 25-30 procent gå på førtidspension eller en anden ordning i de sidste år inden pensionsalderen, I virkeligheden er det jo positivt, at så mange vurderer, at de godt kan arbejde frem til pensionen, selvom pensionsalderen bliver højere, siger han.

Lasr Andersen kan på sin vis godt forså, at mange unge i undersøgegeslen har svaret, at de ikke har lyst at arbejde så længe.

- Når man står som nogle og 20 årig og ser ind i pensionsalderen, så kan det virke uoverskueligt og svært at svare på, og man svarer måske ud fra, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i dag. Men arbejdsmarkedet kan se meget anderledes ud om 40 år. Så i mine øjne er der ikke noget alarmerende i, at 40 procent siger, de ikke har lyst til at arbejde helt frem til de skal på pension, siger han.