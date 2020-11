Per Frost Henriksens Formandsberetning for DGI Nordsjælland var præget af corona-epidemien Foto: Per Frost Henriksen

Idrætten lige nu i en ulidelig spændetrøje

Nordsjælland - 24. november 2020 kl. 20:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Da DGI Nordsjælland sidste år afholdt årsmøde så verden helt anderledes ud, og foreningslivet levede frit og godt uden begrænsninger. I år måtte foreningen begrænse fremmødet i Royal Stage til kun 80 personer - og så ellers livestreame begivenheden på sin hjemmeside. På samme møde var prisoverrækkelserne til Årets træner, Årets forening og Årets initiativ sket på forhånd og i stedet blev nogle små videoer af overrækkelserne vist på årsmødet.

Den ny virkelighed for idrætten satte også sit præg på formand Per Frost Henriksens mundtlige beretning, hvor han fremhævene at foreningerne fortsat skal holde så mange aktiviteter som muligt i gang, selvfølgelig indenfor myndighedernes retningslinjer.

I finder løsninger

- Det er helt sikkert, at det samfundssind en DGI-forening præsterer, både da vi lukkede helt ned i marts, og til nu hvor vi kæmper for at holde åbent, har stor betydning for befolkningens trivsel, sundhed og mentale tilstand. Idræt virker. Vi er i bestyrelsen fuld af beundring over det arbejde, der gøres ude i hver enkel forening. Det er imponerende, så omstillingsparate I har været. Vi hører fra DGI kontoret her i Hillerød, at opgaverne er mange, og at de er meget anderledes end de plejer at være. Flot, at I finder løsninger og holder hjulene i gang, sagde formanden.

Hvordan situationen kommer til at påvirke medlemstallet i de enkelte foreninger er endnu usikkert.

- Der er coronaen en uforudsigelig blind makker. Det vigtige er at holde fast ude i foreningerne og tilpasse tilbuddene til den virkelighed, der er. Vi ved, at nogle foreninger har vanskelige vilkår under coronaen, både økonomisk og medlemsmæssigt. Vi hjælper foreningerne, alt hvad vi kan, med at søge de puljer, som DGI og ministerier melder ud, sagde Per Frost Henriksen og fortalte, at DGI Nordsjælland også har mærket krisen kradse, både med hjemsendelser af medarbejdere og med aflysninger af store events og opvisninger.

- Det kræver en særlig indsats og omstillingsparathed at være i idrætsverdenen nu, men det gælder om at holde ud, der er brug for os, sagde formanden.

Det for børn

DGI har netop afholdt Årsmøde i hovedforeningen. Hovedtemaet var, at DGI er børnenes idrætsorganisation. Ordet bevægelsesglæde fandt vej ind i formålsparagraffen i vedtægterne, og det var ikke tilfældigt, fortæller Per Frost Henriksen.

- For DGI har igennem et godt stykke tid haft en helhjertet satsning, der peger i retning af, at det skal være sjovt at gå til idræt og motion. Børnene siger selv, at på førstepladsen er: At have det sjovt, at være sammen med vennerne og at blive bedre.

På andenpladsen kommer: At mine trænere er dygtige, at holde mig i form og at jeg kan deltage i kampe/turneringer, og på tredjepladsen kommer så: At vinde. Altså foreningernes tilbud skal afspejle ønskerne. Det kan vel sammenfattes til ordene fællesskab og samvær. Foreningerne skaber trivsel, og det er guld værd. Og det, at DGI er børnenes idrætsorganisation, betyder ikke, at vi kun er det. Vi er fortsat den store organisation, der rummer alle aldre og er mangfoldige i vores livssyn. Idræt er for alle., Idrætslivet har i over 150 år været et væsentligt element, når det gælder dannelse, humanistisk livssyn, det hele menneske og mange flere betydninger. En coronaepedimi gør jer ude i foreningerne endnu mere vigtige end i nogensinde har været. Tak, for at I holder modet oppe og kæmper videre, afrundende formanden.

