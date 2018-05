Morten Messerschmidt - iført sommerhatten - læs også om hans største politiske sejr og nederlag her i artiklen. Foto: Sine Schack Vestergaard Foto: Sine Schack Vestergaard/Nils Meilvang/arkiv/Ritzau Scanp

Hvorfor går Messerschmidt egentlig med hat?

Nordsjælland - 31. maj 2018 kl. 10:45 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingskandidat Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti går med hat, men hvorfor - og hvorfor er Svend Auken fra Socialdemokratiet et politisk forbillede for ham?

Læs også: Comeback til værdikrigeren Messerschmidt

Hvorfor går du med hat? - Jeg synes, det virker meget lukket at gå med solbriller, men jeg har meget lysfølsomme øjne, og de løber let i vand, så derfor har jeg brug for noget skygge. Og så synes jeg i øvrigt at det ser smart ud. Dot kan også godt lide at gå med hat, så det er sådan en fælles hobby. Jeg har vel ti forskellige hatte derhjemme. Favoritten om sommeren er en Panama-hat og om vinteren er det en mørk Borsalino

Hvilke reaktioner får du på dit efternavn? - Mange tror, at jeg er tysker, når de ser mit navn, men det afsløres hurtigt, at det ikke er tilfældet. Mit tyske er ikke så godt, som da jeg lige var gået ud af gymnasiet. Når vi taler indvandring, så plejer jeg at fremhæve, at jeg er ottendegenerationsindvandrer, så integration kan lade sig gøre.

Hvem er dit politiske forbillede? - I en dansk sammenhæng vil jeg sige Svend Auken fra Socialdemokratiet. Han var formand for Europaudvalget i 2005, da jeg blev valgt til Folketinget og kom med i det udvalg. Vi fik et meget fint samarbejde, selv om vi har uenige om utroligt mange ting. Det var sundt for mig så tidligt i min politiske karriere at møde sådan en som ham, der kunne give nogen tæv og samtidig tage en under sine vinger.

Da du var barn, hvad drømte du da om at blive? Min barndomsdrøm var at blive operasanger. I dag må jeg konstatere, at skaberværket ikke er til det, men opera og klassik musik er stadig en kæmpestor interesse. Jeg ville også gerne være kok, og det udlever jeg lidt i dag, det er altid mig, der laver maden derhjemme.

Hvad er din største sejr? Det er nej'et til af afskaffe retsforbeholdet ved folkeafstemningen i 2013. Da Lars Løkke udskrev afstemningen viste en meningsmåling, at 55 procent ville stemme ja til en afskaffelse, mens 18 procent ville sige nej. At det på et halvt år lykkedes at vende den stemning, og at få vælgerne til at se behovet for at holde fast i dansk suverænitet, det betragter jeg som en meget stor sejr

Hvad er dit største nederlag? Følelsesmæssigt er det kommunalvalget i 2001, hvor jeg var kandidat til byrådet i Frederikssund. Vi manglede 20 stemmer for at komme ind, og så kom der en nævenyttig konservativ kandidat storgrinende hen og gav mig hånd og sagde »tak for stemmerne«, fordi vi var i valgforbund sammen. Det har sat sig dybt i mig.

