Mange mindre og mellemstore virksomheder i Nordsjælland står over for ejerskifte. Foto: Christina Hilstrøm

Hver fjerde firma skal skifte ejer

Nordsjælland - 04. marts 2018 kl. 14:14 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten hver fjerde mindre og mellemstore virksomhed i Nordsjælland regner med et ejerskifte inden for de næste fem år. Næsten halvdelen har imidlertid ingen konkret plan for skiftet. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Danske Bank.

Den manglende planlægning bekymrer banken:

- Det er afgørende, at man kommer i gang med at planlægge ejerskiftet i tide. Forskning viser, at det kan få store konsekvenser, hvis man ikke planlægger et salg i god tid, og i værste fald risikerer virksomheden at dreje nøglen om, siger Lise Svankjær Nielsen, områdedirektør for erhverv i Danske Bank i Nordsjælland til Frederiksborg Amts Avis.

Hun peger på, at manglende viden hos virksomhedsejeren ofte er en af de største barrierer for at planlægge ejerskiftet i god tid. Salget er ofte også forbundet med mange følelser.

- Vi ved af erfaring, at det følelsesmæssige aspekt tit fylder en del mere end det økonomiske. Derfor er det også en god idé at få vendt situationen med sin bank eller andre rådgivere, der kan se mere nøgternt på situationen og være med til at øge den viden, man måske selv mangler, når man står over for et ejerskifte, siger Lise Svankjær Nielsen.

Inddragelsen skal gerne ske så tidligt som muligt, fordi der ofte er tale om en lang og kompliceret proces.

- Først og fremmest skal man have en solid forretningsplan, der viser potentielle købere, hvor virksomheden skaber værdi både på kort og lang sigt, siger Lise Svankjær Nielsen.

Undersøgelsen fra Danske Bank viser endvidere, at næsten halvdelen af virksomhederne i Nordsjælland forventer, at ejerskiftet kommer til at ske som et salg af virksomheden, mens 36 procent regner med et generationsskifte inden for familien.