Afstandskrav, mundbind og nedlukninger har været en giftig cocktail for trafikselskaberne indtægter. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Hvem skal betale billetten væk fra corona-krisen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hvem skal betale billetten væk fra corona-krisen?

Nordsjælland - 12. juli 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Passagertallene for Movias busser og tog i 2021 taler deres tydelige sprog. Ved årsskiftet under den mest massive nedlukning var 7 ud af ti passagerer væk- Siden er flere vendt tilbage, så at der lige nu »kun« mangler 2-3 ud af ti passagerer.

Læs også: Usikker fremtid for busser og tog efter nedlukninger

Det viser en orientering fra trafikselskabet til Region Hovedstaden.

Sammentæller man hele året frem til nu, så er passagertallet i indeks 54, hvilket stort set betyder en halvering af passagermængden.

- Vi kigger ind i en meget udfordrende fremtid. Befolkningen har fulgt myndighedernes anvisninger, og det har ført til færre passagerer. Nu ser vi en situation, hvor mange måkse har købt en bil, eller hvor vi i fremtiden vil se mange flere, der arbejder hjemme noget af tiden. Det har betydning for den kollektive trafik - og især for regionen. For hvad billetindtægterne i de regionale busser og tog udgør en større del af indtægterne i den kollektive trafik end bybusserne, så vil et fald i indtægterne give et større behov for besparelser. Falder passagertallet fem procent, vil det hos os udløse et behov for at spare 12 procent på trafikmængden - altså færre busser og tog. Det er rædselsscenariet, siger Jens Mandrup, formand for Region Hovedstadens trafikudvalg, der håber på lydhørhed på Christiansborg.

-Skærer du i den offentlige trafik, øger du bilmængden og dermed trængslen. Det er ikke i samfundets interesse at skære i den kollektive trafik, mener han.

Milliardtab Movias seneste estimat angiver forventede méromkostninger i 2021 på 650 millioner kroner, mens udgifterne for de regionale trafikselskaber i hele Danmark samlet set forventes at udgøre ca. 1,3 milliarder kroer.

I forbindelse med kommuners og regioners økonomiaftale med regeringen, som blev indgået i juni i år, er det aftalt at: »kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikselskaber jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021.« Trafikselskaberne kan dermed se frem til fuld kompensation for mérudgifterne i 2021.

Men hvor kompensationsordningerne for 2020 og 2021 har holdt hånden under den kollektive transport, så er det overvejende sandsynligt, at de negative passagereffekter rækker ind i 2022 og frem. Movia estimerer, at passagerniveauet vil ligge på gennemsnitligt 87,5 pct. i 2022 i forhold til niveauet før Corona, og først hen mod 2026 være fuldt genoprettet. Der er store usikkerheder forbundet med disse estimater. Movias ekstraomkostninger i 2022 vil med disse forudsætninger være på ca. 260 mio. kr., hvoraf 64 mio. kr. vedrører Region Hovedstaden.

Movia læner sig op af de eksperter, der vurderer, at Coronapandemien kan medføre et varigt tab på helt op til 10-20% af brugerne af den kollektive trafik. Movia estimerer, at passagertallet i starten af 2025 vil ligge på 95 pct. i forhold til niveauet før coronakrisen.

Ting tager tid Samtidig er tilpasninger af køreplaner, så den afspejler en lavere eller en ændret efterspørgsel , noget der tager tid, da det skal håndteres i kontrakter med operatørerne.

- Det vil derfor være afgørende, at der findes en løsning, der både holder hånden under bustrafikken på kort sigt og samtidig giver kommuner og regioner tilskyndelse til at kombinere investeringer og besparelser til at komme bedst muligt ud af den nuværende indtægtskrise, lyder det i orienteringen til regions trafikudvalg.

Dialog i gang Her kan man også læse, at Movia i øjeblikket er i dialog med kommuner og regioner om udfordringen og valg af strategi. Der vil blive kigget på en kombination af løsninger med forskellig tidshorisont: investeringer, besparelser og hurtigere projekter, som for eksempel kampagner, samt evt. ændrede takster og produkter. Samtidig er KL og Danske Regioner i dialog med staten om at forlænge statskompensationen også i de efterfølgende år, og det er i forbindelse med økonomiaftalen besluttet at: »Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte 2022 i det tidlige efterår 2021.«

Der er altså fortsat usikkerhed om en mulig Covid-19 regning for kollektiv trafik for 2022 og frem. Denne usikkerhed medfører en stor risiko for det regionale udviklingsbudget i de kommende år, ikke mindst i relation til de kommende udbud, hvor regionen risikerer at binde sig til et driftsomfang, som ikke fremover modsvares af et tilstrækkeligt passagergrundlag.