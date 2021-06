Se billedserie - Hvis man er så heldig at have købt bolig, kan man derfor godt smile, siger Søren Gadeberg, der er Sydbanks direktør for hovedstadsområdet. Foto: Rosenfeldt

Send til din ven. X Artiklen: Huspriser fortsætter opad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Huspriser fortsætter opad

Nordsjælland - 21. juni 2021 kl. 05:17 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Nordsjælland: Huskøberne slår hurtigt til, når de er på udkig efter et nyt sted at bo i Nordsjælland, og det betyder, at hussælgerne kan forvente prisstigninger både i år og til næste år. Det viser en analyse, som Sydbank har lavet for Frederiksborg Amts Avis. På årsbasis er der tale om prisstigninger på villaer og rækkehuse på syv procent i år og i 2022 en samlet prisstigning på tre procent. Stigningen gælder generelt for husejere med et gennemsnitligt parcelhus på henholdsvis mellem 133 kvm og 166 kvm, ifølge Sydbanks seneste prognose.

- Vi kigger ind i fortsatte prisstigninger, ifølge vores beregninger, og det betyder jo nok, at det høje tempo fortsætter her i Nordsjælland. Selvom markedet ikke er så hidsigt som i København og andre storbyer, så bliver der truffet hurtigere beslutninger, når det gælder huskøb - også fordi udbuddet ikke er så stort for tiden, siger områdedirektør, Søren Gadeberg, Sydbank.

- Vi følger også Nationalbankens og de økonomiske vismænds udmelding tæt i forbindelse med eventuelle indgreb for at kaste vand på det varme boligmarked. Men altså træerne vokser jo ikke ind i himlen, så vi kan jo også se i vores beregninger, at stigningerne højst sandsynligt vil aftage i 2022. Men en ting er sikker, nemlig at når boligsalget er oppe i fart, smitter det af på den generelle udvikling her i Nordsjælland, så samfundshjulene fortsætter med at dreje godt rundt.

Ifølge Sydbanks beregninger så stiger huspriserne i Nordsjælland både i 2021 og 2022. Boligprisudviklingen i de 11 nordsjællandske kommuner holder derfor kadencen - om end stigningen er reduceret i forhold til 2020.

De 11 kommuners huspriser ligger generelt i år og næste år et godt stykke over niveauet på landsplan.

- At boligmarkedet fortsat stiger her i Nordsjælland, er en positiv udvikling, der i grunden har langt større signalværdi end værdien i kroner og ører. Hvis man er så heldig at have købt bolig, kan man derfor godt smile, siger Søren Gadeberg.

Samlet set ser Sydbanks områdedirektør derfor optimistisk på fremtiden og væksten i Nordsjælland - godt opretholdt af husprisstigningerne - og at Danmark så godt som har smidt mundbindet og vaccinerne er i gang med at blive færdigudrullede på den anden side af sommerferien.

- Selvom mange erhverv har fået dybe ridser i lakken, og mange kommer til at lide under coronaen de kommende år, så er der fuld damp på både industrien og små- og mellemstore erhvervsvirksomheder i vores område - hvis det ellers er muligt at skaffe råvarer, slutter Søren Gadeberg.

Prognosen er baseret på, at de 11 kommuner i Nordsjælland følger den generelle udvikling på landsplan i 2021 og 2022.