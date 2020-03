Regionen sender flere sygeplejersker på intensiv kursus i at betjente en respirator

Send til din ven. X Artiklen: Hospitalerne forbereder sig til mange smittede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hospitalerne forbereder sig til mange smittede

Nordsjælland - 13. marts 2020 kl. 14:39 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Region Hovedstaden forventer, at der opstår et ekstraordinært stort behov for personale, der kan håndtere behandlingen af patienter i respirator, når et større antal syge borgere i den kommende tid bliver indlagt med COVID-19.

Alle hospitaler i Region Hovedstaden skal derfor gøre klar til at udskyde et stort antal planlagte operationer for at frigøre personale til intensiv uddannelse. Kræftoperationer og akutte operationer gennemføres som normalt. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

- Vi er nødt til at prioritere personalets indsats. Det betyder, at vi kommer til at udskyde behandlinger og operationer. Det beklager jeg overfor de patienter, der får udskudt aftaler, men jeg håber også, at de har forståelse for situationens alvor. For mange af os vil COVID-19 bare betyde en forkølelse, mens andre bliver alvorligt syge og risikerer at dø, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Erfaringerne fra andre lande er entydige: COVID-19 kan ramme især ældre og svækkede mennesker hårdt. En del af de syge, bliver så dårlige, at de må indlægges på hospital og have hjælp for at trække vejret med respirator. Hospitalerne i Region Hovedstaden skal derfor være i stand til at modtage, teste, visitere, behandle og også varetage intensiv behandling af patienter fra eget optageområde med mistanke om eller konstateret smitte med coronavirus.

- Vi har en masse dygtige anæstesisygeplejersker, som vi på relativ kort tid kan opkvalificere, så de kan indgå i bemandingen på intensivafdelinger, hjælpe med plejen af patienterne og betjene respiratorerne. Udfordringen er, at personalet ikke både kan passe planlagte operationer og samtidigt være på efteruddannelse, siger koncerndirektør Svend Hartling.

Hospitalerne i hovedstaden er i gang med at forberede sig på, hvordan de kan modtage patienter i fremskudte udredningsfunktioner, så den første udredning kan foregå væk fra andre akutte patienter.

Hospitalerne er også i gang med at udskyde et stort antal planlagte operationer som et led i at forberede sig på en situation med mange behandlingskrævende og potentielt intensive patienter med coronavirus COVID-19.

Når nogle af aflysningerne sker allerede nu, er det blandt andet for at frigøre personale til uddannelse, så de kan varetage intensive funktioner. Med et kortere kursus kan et større antal af regionens anæstesisygeplejersker blive kvalificerede til at udøve respiratorhjælp til nogle af de alvorligt syge mennesker, som kan blive indlagt med COVID-19.