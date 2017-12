Der bliver færre døgnåbne apoteker efter nytår. Til gengæld kan man få udleveret medicin til natten over fra hospitalernes akutmodtagelser.

Hospitaler skal udlevere medicin gratis om natten

Nordsjælland - 28. december 2017 kl. 15:00

En ny ordning for apotekernes vagttjeneste åbner op for, at syge borgere kan hente akut nødvendig medicin på de fire akutmodtagelser i Region Hovedstaden.

Ændringen betyder, at akutmodtagelserne fra 1. januar 2018 skal udlevere lægemidler uden betaling til borgere, hvis den lægefaglige vurdering på 1813 lyder på, at behandlingen skal indledes straks om natten, når vagtapotekerne har lukket.

Akutmodtagelserne skal alene udlevere akut og livsvigtig medicin, hvilket ikke inkluderer håndkøbsmedicin eller ikke-livsvigtig receptpligtig medicin. Og kun medicin nok til at dække tidsrummet frem til apotekerne åbner igen.

- Udgangspunktet er, at man skal hente medicinen selv, enten på et apotek eller på en akutmodtagelse, fortæller direktør for Amager og Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv.

I dag er der tre døgnapoteker i Region Hovedstaden. Fremover bliver der ét døgnapotek og fire akutmodtagelser.

- For Nordsjællands vedkommende, så ophører apoteket i Hillerød med at holde døgnåbent, I stedet kan man blive sendt til akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital - Hillerød, hvis 1813-lægen vurderer, at man har behov for at få udleveret medicin. Eller indtil klokken 24 til apoteket i Lyngby, siger Birgitte Rav Degenkolv.

I nogle tilfælde kan der dog blive tale om at få kørt medicin ud. Det viser et svar fra Region Hovedstadens administration til regionsrådsmedlem Susanne Due Kristensen (S).

Af svaret, der er givet 11. oktober i år, fremgår det, at hvis lægen ved Akuttelefonen 1813 vurderer, at en borger ikke er i stand til at henvende sig på nærmeste åbne vagtapotek, kan lægen om natten klokken. 00-06 henvise borgeren til nærmeste akutmodtagelse, hvor akut og livsvigtig medicin udleveres vederlagsfrit for borgeren. Lægen kan også pålægge det nærmeste åbne vagtapotek at udbringe medicin vederlagsfrit til borgeren. Eller en udkørende læge ved Akuttelefonen 1813 kan foretage et akut hjemmebesøg hos borgeren, hvor den nødvendige lægemiddelbehandling iværksættes vederlagsfrit for borgeren.

Susanne Due Kristensen har også spurgt om, hvor langt borgere skal bo fra et åbent vagtapotek, før ordningnen med at få medicin bragt ud træder i kraft.

Her lyder svaret, at vurderingen af, om en borger skal henvende sig på nærmeste vagtapotek eller akut-modtagelse (om natten), eller om borgeren skal have medicin bragt ud af et vagtapotek, hvileå en konkret lægefaglig vurdering, som lægen ved Akuttelefonen 1813 foretager. Det er således ikke muligt at opstille klare afstandsgrænser for udbringning af medicin fra et vagtapotek.