- Vi klarer den. Vi har et stort hospitalsvæsen, og det er imponerende som medarbejdere og ledere finder løsninger. Det er et stærkt sundhedsvæsen, der viser hvad vi kan, sagde Dorthe Crüger, der er lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden, under pressemødet. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hospitaler i højeste beredskab

Nordsjælland - 22. december 2020 kl. 16:30 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Hospitalerne i Region Hovedstaden har nu ramt højeste niveau i coronaberedskabet og derfor har det været nødvendigt at tilføje yderligere to ekstra trin på beredskabsstigen for at være forberedt på de coronaramte patienter, der kan blive indlagt mellem jul og nytår.

Det fortalte Dorthe Crüger, der er lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden og vicedirektør samt leder af task force for isiolationspatienter Kristian Antonsen på et pressemøde som Region Hovedstaden indkaldte til tirsdag eftermiddag. Presset på hovedstadens sundhedsvæsen betyder også, at patienter fordeles på de ledige pladser i regionen og måske ikke indlægges på det hospital, som er nærmest ens bopæl. Desuden må omkring 10-15 patienter med kræft muligvis sendes til Region Syddanmark for at blive opereret, og det er nødvendigt at kalde personale ind fra fridage og ferier for at klare opgaverne.

- Behovet for isolationspladser presser de fysiske rammer maksimalt, og vi må forstærke bemandingen inden for alle medarbejdergrupper. Mange er trætte af Covid-19, men der er ingen vej udenom. Vi ruster os til worst case med 20-40 ekstra indlagte om dagen, sagde Kristian Antonsen.

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) beskriver situationen som »undtagelsestilstand«.

- Der er nogle som melder sig frivilligt for at tage ekstra vagter, men det er ikke nok, så vi må også indkalde og bede folk om at møde op. Det er ærgerligt, men det er den situation, vi er i, sagde hun.

Region Hovedstaden havde en plan med plads til 360 patienter, der var indlagt med Covid-19. Denne plan er nu udvidet med to trin, så der kan tilføjes yderligere 200 pladser i alt, men ekstra sengepladser kræver også ekstra medarbejdere.

- Når vi er nået derud, så er det jo en ledelsesret at udpege medarbejdere, men det er klart, at det ikke er optimalt. Det vil påvirke den enkelte at få inddraget sin jul eller sin ferie, så det vil skabe store frustrationer. Derfor er det også vigtigt at blive honoreret, og at sygeplejerskerne bliver oplært og ikke bliver kastet ud i opgaver, som de ikke føler sig kompetente til, siger Kristina Helen Robins, der er Dansk Sygeplejeråds kredsformand i Region Hovedstaden.