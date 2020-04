Planlagte operationer samt undersøgelser for ikke akutte sygdomme skal nu genoptages i et vist omfang. Foto Allan Nørregaard

Hospitaler gør klar til flere patienter

Nordsjælland - 24. april 2020 kl. 13:29 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hospitalerne i Region Hovedstaden er i gang med at planlægge en genåbning over for de patienter, som har fået udsat tider til udredning, behandling og kontrol for at skabe både fysisk plads og bemanding til behandlingen af COVID-patienter.

- Med den gradvise genåbning af Danmark står vi i en ny virkelighed. Vi skal leve med COVID-19 som en del af hverdagen. I hvert fald indtil vi får en vaccine eller andre behandlingsmetoder. Vi skal i sundhedsvæsenet kunne tage god vare på både COVID-19-patienter og vores andre patienter, der har brug for hjælp. De har ventet med tålmodighed. Og jeg kan kun opfordre vores borgere at gå til læge, og ikke holde sig væk, så de får den behandling, de måtte have brug for, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Prognosen for COVID-19-udbredelsen er gået fra en periode med høj aktivitet og stort pres på intensivkapaciteten, til en forventning om, at vi ikke får en nær så høj spidsbelastning - men måske til gengæld skal være særligt beredte over en længere periode.

Det betyder, at der over en længere periode skal etableres faste medicinske isolationspladser og intensivpladser til behandling af patienter med COVID-19. Dette skal ske samtidig med, at andre

patientgrupper skal udredes og behandles.

Politikerne i Region Hovedstadens forretningsudvalg har netop drøftet genåbningen og bakker op om nogle overordnede principper for, hvordan hospitalerne begynder at udrede og behandle flere patienter.

De to hovedprincipper er, at patienter med akut eller livstruende behov vil blive undersøgt og behandlet uændret og at patienter med andre sygdomme udredes og behandles i videst mulig udstrækning - under hensyntagen til smittefare og til behovet for at opretholde beredskabet til patienter med COVID-19.

Supplerende vil hospitalerne prioritere patienter ud fra følgende principper:

o De mest syge og behandlingskrævende skal undersøges og behandles først

o Undersøgelser og diagnostik vægter højere end behandling af ikke-kritisk sygdom. Patienterne bliver løbende vurderet ud fra behov

o Udredning og behandling inden for 30 dage er vigtige målsætninger at arbejde hen imod - dog under hensyntagen til behovet for at opretholde og eventuelt opskalere beredskabet til patienter med COVID-19

o Der skal være særlig opmærksomhed på at sikre lighed i sundhed i prioriteringen af patienterne.