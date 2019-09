Hospital skal stå klar i 2024

Både NCC, der før sommerferien vandt opgaven med at opføre Nordsjællands nye hospital, og det konsortium, der ikke blev valgt til opgaven, har vurderet, at tidsplanen for byggeriet var for presset.

Derfor er tidspunktet for byggeriets færdiggørelse nu rykket fra ultimo 2022 til efteråret 2023. Det betyder igen, at tidspunktet, hvor hospitalet kan tages i brug af personale og patienter er rykket til midt i 2024. Det fremgår af den seneste statusrapport for kvalitetsfondsprojektet, som i denne uge lægges frem for regionens forretningsudvalg.

- Det er en omfattende proces, når flere tusinde medarbejdere skal til at arbejde et nyt sted og på nye måder. Vi kender ikke den endelige tidsplan for ibrugtagning endnu, da vi har brug for at lære af erfaringerne fra de andre hospitalsbyggerier rundt om i landet. I den foreløbige tidsplan har vi taget højde for, at vi vil teste en række arbejdsgange sammen med personalet, inden byggeriet er færdigt, bl.a. igennem vores Virtual Reality-cave, i de modeller, vi har lavet af byggeriet, og i de dele af bygningen, der bliver færdige først. Men der er også kliniske arbejdsgange, vi først kan teste, når byggeriet står færdigt, for at sikre, at vi er helt klar til at tage imod patienterne, når vi åbner, siger han.