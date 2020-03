Hospital har sendt 10 ansatte hjem efter rejser

De 10 hjemsendte ansatte på NOrdsjællands Hospital er ikke i egentlig karantæne eller under mistanke om at være smittede

Nordsjælland - 06. marts 2020 kl. 08:41 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Hospital oplyser, at man har sendt 10 medarbejdere hjem, fordi de inden for de seneste 14 dage har opholdt sig i særlige risikoområder i forbindelse med corunavirus. Medarbejderne er i formel karantæne eller under mistanke for at være smittede. Områderne som Sundhedsstyrelsen kalder særlige risikoområder er lige nu tre regioner i det nordlige Italien, Iran, Kina og en provins i Sydkorea.

Samtidig informerer hospitalerne i Region Hovedstaden, herunder Nordsjællands Hospital, nu deres patienter om særlige forholdsregler. Således skal patienter med aftalt tid ikke møde op i ambulatoriet, hvis de indenfor de seneste 14 dage har været i områder med særlig risiko for smitte med corunavirus. I stedet skal de ringe til hospitalet, før de møder op. Hvis man ikke har været i et område med særlig risiko for coronasmitte, gælder ens aftale stadig.

Også pårørende og alle andre besøgende skal holde sig væk fra hospitalet, hvis de har været i områder med særlig risiko for coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har indført et krav om, at medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, der har været på rejse i de særlige risikoområder, hvor der er betydelig smittespredning med coronavirus, skal blive hjemme 14 dage efter, at de er udrejst fra risikoområdet. I Region Hovedstaden gælder dette alle medarbejdere, der er ansat i regionen eller som har tilknytning til regionen.