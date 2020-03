Region Hovedstadens mobile behandlingsplads var i forvejen i brug som en del af akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Nu er den en del af corona-indsatsen. Foto Nordsjællands Hospital

Hospital har modtaget de første covid-19 patienter

Nordsjælland - 14. marts 2020 kl. 16:55

Nordsjællands Hospital er nu klar til at modtage Covid-19 patienter på en måde, så de holdes adskilt fra alle andre patienter.

- Vi har siden fredag overtaget rollen med at modtage de patienter, som har ringet til 1813 eller til egen læge, og hvor der er behov for en yderligere udredning, fortæller vicedirektør Jonas Egebart.

Patienter med Covid-19 symptomer vil blive modtaget i den rullende beredskabsbus, som holder uden for akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Her er også opstillet et telt som venteområde. Patienterne skal således ikke ind i selve akutmodtagelsen.

- Man skal stadig trygt kunne komme i akutmodtagelsen, hvis man fejler noget andet. Det gør vi ved at lave et adskilt spor for patienter, der måske er smittet med Covid-19, siger Jonas Egedart.

I Vurderingsbussen vil man blive modtaget af en læge, der vil vurdere patientens tilstand.

- Ikke alle vil blive testet for Covid-19, hvilket er helt i tråd med Sundhedsstyrelens anbefaling. Men alle vil blive undersøgt og lægeligt vurderet. Det er min forventning, at langt de fleste, der møder op for at blive undersøgt, vil kunne sendes hjem under dynerne efterfølgende, siger han.

For de patienter, hvor lægen vurderer, at der er behov for yderligere undersøgelser, er der indrettet at adskilt akutområde i hospitalets tidligere patienthotel, adskilt fra de øvrige hospitalsafdelinger.

Ender der med, at der er behov for at patienten skal indlægges, så vil det ske på hospitalets enhed i Frederikssund.

- Det bliver på det Lunge og Infektionsmedicinske afsnit i Frederikssund. Her er alle øvrige patienter blevet overflyttet til Hillerød, så afsnittet udelukkende vil rumme Covid-19-patienter, fortæller Jonas Egebart. I skrivende stund lørdag er der allerede indlagt en covid-19 patient på afdelingen.