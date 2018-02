God placering som nummer 3 til Nordsjælland Hospital. Foto Allan Nørregaard Foto: Kresten Scheel +45 2624 4298

Send til din ven. X Artiklen: Hospital blandt de mest effektive i 2016 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hospital blandt de mest effektive i 2016

Nordsjælland - 07. februar 2018 kl. 16:47 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Produktiviteten på Nordsjællands Hospital har været støt stigende over en årrække, og den seneste opgørelse viser, at Nordsjællands Hospital i 2016 var blandt de tre mest effektive hospitaler i Danmark. Det skriver hospitalets nyhedsbrev På Tværs.

Kun to akuthospitaler i Danmark har højere produktivitetstal end Nordsjællands Hospital. Produktivitetstallet - som er forholdet mellem de sundhedsydelser, hospitalet yder, og de udgifter som hospitalet har - er over de seneste år blevet stadigt bedre.

Det viser den seneste produktivitetsopgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

- Vi er lykkedes med at højne vores produktivitet, fordi medarbejderne i hverdagen får tingene til at glide på en effektiv og smidig facon til gavn for patienterne. Dermed lever vi også op til vores motto »Patienternes hospital først og fremmest«. Vi arbejder i dag smartere, end vi har gjort tidligere, men det hører også med til historien, at vi ganske enkelt er blevet bedre til at registrere alle vores aktiviteter, siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth til På Tværs.

I produktivitetstal er Nordsjællands Hospital blandt akuthospitalerne i 2016 kun overgået af Sygehus Lillebælt og Sjællands Universitetshospital.

Når tallene for 2017 offentliggøres om et år, så forventer direktionen på Nordsjællands Hospital dog, at de vil vise en tilbagegang i produktiviteten på grund af Sundhedsplatformen, der blev taget i brug i marts 2017.

- Vi kommer til at opleve et naturligt dyk, men det ændrer ikke på, at vi har fået skabt et stærkt grundlag for vores arbejde for give den bedste behandling til patienterne i Nordsjælland. Derfor forventer jeg også, at vi vil ligge på et relativt højt niveau i den næste opgørelse, siger Bente Ourø Rørth.