Artiklen: Hospital: Mød tryg op for at få taget blodprøver og EKG

værnemidler: Patienter kan trygt møde op på ambulatorierne på Nordsjællands Hospital for at få taget blodprøver eller EKG. Det understreger hospitalet i en pressemeddelelse på baggrund af Sundhedsstyrelsens nyeste vejledning om hvordan personale skal beskytte sig selv og patienterne i de situationer, hvor tæt kontakt ikke kan undgås.

Bioanalytikerne bruger for eksempel visir.

- Visiret beskytter faktisk både personalet og patienten, og det giver samtidig tryghed for begge parter, men visiret er ikke en erstatning for at holde afstand, hoste i ærmet og vaske og spritte hænder - det skal vi stadig huske, siger Tina Marloth, der er hygiejnesygeplejerske i Region Hovedstaden.