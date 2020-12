Logoet for kampagnen i Region Hovedstaden.

Honninghjerter retur til regionsrådsformand

Nordsjælland - 21. december 2020 kl. 12:08 Af Palle Høj Kontakt redaktionen

Det var ellers for at vise anerkendelse, at Region Hovedstaden torsdag og fredag i sidste uge udleverer honninghjerter som tak for indsatsen til personalet i et meget krævende 2020, hvor corona i perioder har presset sundhedsvæsenet voldsomt.

Men nu leverer i hvert fald nogle medarbejdere honninghjertet tilbage til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S). Det sker i dag kl. 13.30 på regionsgården i Hillerød.

Fællestillidsrepræsentant for serviceassistenterne på Nordsjællands Hospital, Steen Andersen, bliver at finde blandt de fremmødte på regionsgården.

- Hvor mange vi er, der leverer honninghjerterne retur, det ved jeg ikke, men alle faggrupper er repræsenteret. Vi synes ganske enkelt ikke at en honningshjerte står mål med den ekstraordniære indsats, der er leveret de seneste ni måneder, siger Steen Andersen.

Han understreger, at folk er meget slidte efter et ekstremt hårdt arbejdsår.

- Der er ikke, fordi vi skal have penge. men vi kunne godt ønske os bedre arbejdssforhold, bedre nornmering og bedre mulighed for, at ansatte kan blive hjemme ved deres børn, når de bliver ramt af karantæne, så man ikke skal bruge alle sine feriedage, men får en form for løn i stedet for at få et honninghjerte, siger Steen Andersen.

Region Hovedstaden meddelte onsdag i sidste uge, at hjerterne ville blive uddelt. Det skete med følgende ordlyd på Nordsjællands Hospitals facebookprofil: »2020 bliver aldrig glemt - Det gør hospitalernes corona-indsats heller ikke. Vær med til at sige tak med hjerter i alle former og farver. Del hjertet, tag en person, du synes fortjener en hilsen. Kopiér også gerne denne tekst, så andre bliver inspireret til det samme.«

Opslaget er delt en enkelt gang og har en enkelt kommentar. Den lyder således:

»Ikke for lyde utaknemlig, men et honninghjerte som tak. Hmmm tror heller vi vil have ordentlige arbejdsforhold, hvor bl.a overenskomst bliver overholdt og vi ikke skal betale af egen lomme, for at passe vores børn, når de bliver hjemsendt pga af covid-lukning m.m. Føler lidt at denne kampagne er malplaceret. Og kan virke som en rød klud i hovedet på sundhedspersonalet.«