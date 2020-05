Hold da helt ferie - hjemme

Næste uge ventes en markedsføringskampagne rettet mod danskerne, for at få os til at holde ferie hjemme, sat i værk af Erhvervsministeriet, VisitDenmark og Danske Destinationer. Og VisitNordsjælland, der er turistorganisation for fem nordsjællandske kommuner, arbejder lige nu på opfølgende tiltag for at få fat i danske turister.