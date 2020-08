Fredag og lørdag ser brandvarslet således ud i Nordsjælland. Der er moderat brandfare langs kysterne, høj brandfare inden i landet og i de mørkeste områder er der meget høj brandfare, hvilket betyder, at antændelse ved en glød eller lille flamme sket meget nemt.

Høj brandfare - men danskerne passer på

Nordsjælland - 14. august 2020 kl. 16:30 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brandfaren i Danmark er fortsat høj - visse steder endda meget høj - og det vil den være i en periode fortsat. Det kan man se på det nationale brandfareindeks, der er lavet af Danske Beredskaber, KL og Beredskabsstyrelsen.

Men indtil videre peger intet på, at det bliver nødvendigt med et afbrændingsforbud, lyder det fra Danske Bredskaber efter en forespørgsel til samtlige kommunale bredskaber.

- Som situationen er netop nu, så er der ingen steder i Danmark, hvor der er et afbrændingsforbud på vej. De kommunale beredskaber laver konkrete vurderinger fra time til time - men der er altså ingen steder hvor det lige nu er nødvendigt med reguleringer. Faktisk er tilbagemeldingen, at folk der ude passer på og lytter til de gode råd om agtpågivenhed. Så vi i beredskabet vil gerne rose danskerne for deres omtanke i disse dage, siger Bjarne Nigaard sekretariatschef for Danske Beredskaber. .

Afbrændingsforbud er en mulighed for at begrænse brugen af åben ild, grill, bål med videre, og det er det kommunale beredskab der har kompetencen til at udstede afbrændingsforbud i sit område. Senest var der i sommeren 2018 afbrændingsforbud gældende for hele landet.

Gode brandråd Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille



Hold afstand til bevoksning



Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt



Tænd aldrig bål eller grill, hvis det blæser meget eller er meget tørt



Hav altid vand i nærheden, når du tænder bål eller griller



Smid ikke cigaretskodder og lignende i naturen



Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude



Kilde: Danske Beredskaber Bjarne Nigaard peger på, at selv om der er en stigende aktivitet med kørsler til natur- og markbrande, så er det på ingen måde noget, der peger i retning af afbrændingsforbud.

- Vi har den seneste uges tid på landsplan kørt til lige omkring 100 hændelser med naturbrand, og det er nok en lille smule over gennemsnittet for perioden. Den primære årsag er selvfølgelig, at det netop i år har været tørt og varmt langt hen i august, siger han.

Sådan er det ikke alle år. Men lige nu er indtrykket, at det går fornuftigt for sig rundt om i landet.

- Folk tænker sig om generelt. Høstarbejdet skaber nogle uundgåelige udfordringer, men vi har en rigtig god dialog med landbruget, og også her kan vi mærke stor vilje til at passe på. Lige nu ser det ud til, at vi får en dejlig sensommer, med mulighed for at grille pølser og nyde det gode vejr. siger Bjarne Nigaard, der håber, at alle kan hjælpes ad med fortsat at holde brandvæsnet hjemme i garagen.

- Ukrudtsbrænderen må gerne blive stående i skuret, og man skal stadig huske at slukke grillen helt efter brug, og tage engangsgrillen og cigaretskoddet med sig hjem, siger han.

