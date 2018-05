Se billedserie Major Kenneth Myrup, der her hilser på Gribskovs borgmester Anders Gerner Frost, har samlet det nordsjællandske hjemmeværn på kasernen i Høvelte for blandt andet at kunne styrke uddannelsen af nye folk. Foto: Kenn Thomsen

Hjemmeværnet skal genfinde militære dyder

Nordsjælland - 07. maj 2018 kl. 14:28

Da Hjemmeværnet opstod efter Anden Verdenskrig, var rollen klar. Styrken skulle være med til at forsvare nationen på dansk jord. Under den kolde krig var opgaven lige så klar. Hvis Warzawapagtens styrke gik i land, skulle Hjemmeværnet bevogte og forsvare vigtig infrastruktur. Så faldt Berlinmuren, og Sovjetunionen brød sammen.

- Dengang var der hjemmeværnsfolk i hvert et sogn, jeg tror man var oppe på 150.000 mennesker, siger Sørens Espersen, der er kommitteret for Hjemmeværnet, og som har været med til adskillige forsvarsforlig.

- Siden er det smuldret lidt over de sidste 10-15 år. Man har haft svært at finde sine ben at stå på efter den kolde krigs ophør.

Men den der med, at der ikke længere er brug for hjemmeværnet, og at man kan spare de 800 millioner kroner, den har jeg altså ikke hørt ved de seneste forsvarsforhandlinger. Der er en erkendelse af, at der er brug for et militært beredskab, som kan være klar i Danmark, siger Søren Espersen.

Også forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, pointerer, at det frivillige hjemmeværn får en vigtig rolle i det fremtidige forsvar.

- Hæren skal oprette en fuldt professionel dansk brigade, som er klar til at blive sendt ud af landet i en krisesituation. Derfor er der et meget stort og ekstra behov for et hjemmeværn, som kan træde til og tage sig af de hjemlige beskyttelsesopgaver i den forbindelse, siger han.

I nogens øjne er hjemmeværnet mest noget med tykke folk i uniform, der dirigerer trafikken. Men i den anden ende er der hjemmeværnsfolk, som har været udsendt i Afghanistan, Kosovo og Mali som bevogtningsstyrker i forbindelse med internationale opgaver for forsvaret.

- Hjemmeværnet er en blandet landhandel også i forhold til dets soldater. Der er mange friske og fyrige folk, nærmest elitesoldater - og så er der andre med i min alder og lidt godt polstrede, som ikke kan springe rundt og holde fjender på afstand, men de kan bidrage på andre områder. Vi skal fortsat assistere politi og told og være med til grænsebevogtning - og vi skal hjælpe med ved cykelløb og andet - i den udstrækning der er mulighed for det, siger Søren Espersen.

Og omstillingen til en mere militær profil er i gang, fortæller Kennet Myrup, der leder Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland.

- Vi skal genfinde de klassiske militære dyder - og vi skal være skarpere. Vi har en stor opgave med at uddanne folk mere. Og der er brug for flere frivillige, hvis vi skal løse den store opgave med at indgå i en totalforsvarsstyrke på 20.000 mand, siger han.

Han vil dog ikke helt droppe medvirken ved større arrangementer.

- Hvis vi dirigerer trafikken ved en Ironman gennem Nordsjælland, så er det samme type opgave som at hjælpe en militærkolonne hurtigt gennem landskabet, som bliver en af vores opgaver i forhold til modtagelse af udenlandske styrkebidrag, siger han.

Flere frivillige er én ting. Men der er også behov for at styrke hjemmeværnets materiel, mener han.

- Vi har en god grundpakke, uniformer og våben er i orden. Men vi mangler mørkekampudstyr og muligheden for at give vores folk samme sikkerhed som soldaterne. Det personlige sikkerhedssudstyr for den enkelte soldat skal opgraderes, siger Kenneth Myrup.

På Flyvestation Skalstrup ved Roskilde er Rasmus Franck kompagnichef for et stabskompagni i Hjemmeværnsdistrikt Midt og Vestsjælland. Til daglig bor han ved Køge og er folkeskolelærer i Roskilde. Han mener, at hvis det skal lykkes at tiltrække flere unge til hjemmeværnet, så Hjemmeværnet kan løse opgaverne i det ny forsvarsforlig, så kræver det, at man styrker den militære profil.

- Du får ikke unge mennesker til at melde sig til at dirigere trafikken ved Roskildefestivalen. Vi skal tilbyde dem mere end det. Og det har vi været i gang med nogle år. Niveauet hos en del af vores soldater er højt nok til, at de kan indgå i bevogtningsenheder, der af hjemmeværnet opstilles til og udsendes i internationale operationer, og vores patruljeuddannelse giver direkte adgang til at deltage i optagelsesprøven ved Jægerkorpset. Når det gælder skydning og førstehjælp er vores uddannelse den samme som de værnepligtiges. Så vi er ved at gøre os skarpere, siger han.

Selv har han et militært niveau, der gør, at han har været udsendt til Irak, for at træne irakisk militær i Operation Inherent Resolve. Senere på året skal han af sted igen - dog nu som presseofficer.

Rasmus Franck er rimelig optimistisk, når det gælder rekrutteringen de kommende år.

- Vi var tidligere på ugen på Antvorskov kaserne for at tale til de værnepligtige, der snart var gennem uddannelsen. Og 53 ud af cirka 200 sagde, at vi godt må kontakte dem, når de er færdige. Så jeg tror vi er ved at vende det billede, som folk har af Hjemmeværnet. Vi kan godt få fat i de unge, men når folk bliver 25-35 år, så begynder vi at konkurrere om folks tid med kærester, koner og børn, uddannelse og arbejde, siger han.

